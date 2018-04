Ausbildungstag der Stadt Hof am 4. Mai:

Die Stadtverwaltung Hof geht auf der Suche nach jungen und motivierten Mitarbeitern weiter eigene Wege. Zum dritten Mal organisieren die Auszubildenden den Ausbildungstag der Stadt Hof. Bei der Veranstaltung am Freitag, 4. Mai werden von 13.00 bis 16.30 Uhr im städtischen Bauhof in der Leimitzer Straße 92a alle zehn Ausbildungsberufe, welche die Stadt derzeit anbietet, vorgestellt. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung auf großes Interesse von Schülerinnen und Schülern gestoßen. Einmal mehr soll die Information über die städtischen Ausbildungsberufe direkt durch die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung geschehen, die sich dafür bereits lange im Vorfeld der Veranstaltung mächtig ins Zeug gelegt haben.

?Wir freuen uns schon jetzt auf junge und motivierte Menschen, die daran interessiert sind, den Alltag unserer Stadt mitzugestalten?, erklärt André Ordon, Mitarbeiter der Personalentwicklung im Hofer Rathaus. Ausbildungsleiter Maximilian Fleischer ergänzt: ?Wer einen monotonen Beruf ohne Perspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten sucht, ist bei uns falsch. Insbesondere die tägliche Arbeit für und mit den Hofer Bürgerinnen und Bürgern macht die Tätigkeit im öffentlichen Dienst so abwechslungsreich.? Das sehen auch immer mehr junge Schulabgänger so ? die Stadt Hof beschäftigt im Moment 34 Auszubildende mit steigender Tendenz. Im vergangenen Jahr waren es noch 29 Ausbildungsstellen.

Beim Projekt Ausbildungstag sind die Auszubildenden der Stadt mit federführend engagiert. Zusammen hat man die Veranstaltung geplant, organisiert, Plakate verteilt und den direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gesucht. Auch die Umsetzung vor Ort nehmen die Auszubildenden selbst in die Hand. Selina Roth, die momentan die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten durchläuft, erklärt: ?Wir wollen direkter Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler sein, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind. Wichtig ist uns, dass sämtliche Berührungsängste beiseitegelegt werden und wir offene Fragen durch ehrliche Antworten klären können.? Anke Leupold, Teil der Jugend- und Auszubildendenvertretung, ergänzt: ?An diesem Tag kann man die Ausbildung sowie die spätere Tätigkeit bei der Stadt Hof hautnah miterleben. Neben Infos aus erster Hand durch die Auszubildenden wird es auch eine Fahrzeug- und Fachausstellung sowie eine Bauhofführung geben.? Dabei sollen auch manche noch immer bestehenden Vorurteile aus dem Weg geräumt werden. Ann-Kathrin Krauß, Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik: ?Auch heute noch verbinden viele die Tätigkeit in einer Kläranlage mit völlig falschen Bildern und Vorstellungen. Die wenigsten wissen, dass man in diesem hochmodernen und hochtechnisierten Bereich der Umwelttechnik auf einen abwechslungsreichen Job mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten stößt.?

Der Ausbildungstag 2018 wird am 4. Mai um 13.00 Uhr nach einer kurzen Begrüßung eröffnet, bevor sich die Schülerinnen, Schüler und gerne auch Eltern an den verschiedenen Ständen der einzelnen Ausbildungsberufe rundum informieren können. Im Rahmen der Fahrzeug- und Fachausstellung wird den jungen Leuten die Ausbildung vor Ort nähergebracht. Darüber hinaus findet um 14.00 Uhr und 15.30 Uhr jeweils eine Führung statt, die einen Blick hinter die Kulissen des städtischen Bauhofs zulässt. Zudem besteht in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für Praktika in den verschiedenen Bereichen der Stadt Hof voranzumelden. Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt. Auch die Teilnahme an einem Gewinnspiel zum Ausbildungstag 2018 ist möglich.

Die Stadt Hof bildet in folgenden Berufen aus:

1) Ausbildungsbereich Bauhof:

- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w)

- Gärtner/in Garten- und Landschaftsbau

- Gärtner/in Zierpflanzen

- KFZ-Mechatroniker/in Fachrichtung Nutzfahrzeuge

- Straßenbauer/in

2) Ausbildungsbereich Kläranlage/Abwasserverband Saale:

- Elektroniker/in für Betriebstechnik

- Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)

3) Ausbildungsbereich Verwaltung :

- Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung

- Ausbildung zum Verwaltungswirt, 2. Qualifikationsebene (Beamtenlaufbahn)

- Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH), 3. Qualifikationsebene (Beamtenlaufbahn)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof