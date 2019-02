Ausbildungs- und Studienorientierung:

Bereits zum achten Mal findet in diesem Jahr die vocatium am 4. und 5. Juni in der Freiheitshalle in Hof statt. Die beliebte Messe zu Ausbildung- und Studienorientierung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die direkt an der Schwelle zur Berufsorientierung stehen und im kommenden Jahr ihren Abschluss machen.

Auf der vocatium treffen die jungen Menschen auf 68 Aussteller. Diese setzen sich aus 41 Ausbildungsbetrieben, 6 Beratungsinstitutionen, 10 Fachschulen und 11 Universitäten und Hochschulen zusammen. Im Vorfeld werden rund 45 Schulen besucht, das Messe-Handbuch verteilt oder auch das Lernspiel vocatium2go geboten.

Eine ganz besondere Chance, welche die Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr wieder wahrnehmen können: In den Schulen werden bereits jetzt zusätzlich Anmeldebögen verteilt, mit denen die Schüler bei für sie interessanten Ausstellern einen persönlichen Termin reservieren können, um während der vocatium das Personalgespräch zu trainieren. Eine einmalige Chance, seinem Traumjob einen Schritt näher zu kommen. Die Anmeldung ist auch online unter www.erfolg-im-beruf.de möglich.

Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner ist Schirmherr der vocatium Vierländereck und nahm von Projektleiterin Michaela Bambach (Institut für Talententwicklung Süd GmbH) gerade das druckfrische Messehandbuch entgegen. Er zeigte sich besonders im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Messe beeindruckt: ?Das Angebot ist so bunt wie das Leben an sich.?



v.l.: Michaela Bambach (Projektleiterin der ?vocatium?) und Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner

