Asphaltprogramm der Stadt Hof

Zur weiteren Verbesserung des Straßenzustandes und in Umsetzung der offensiven Straßenerhaltungsstrategie der Stadt Hof, sind auch in diesem Jahr wieder etliche Deckschichten von Straßenzüge zur Erneuerung vorgesehen. Nach eingehender Begutachtung und Abstimmung mit notwendigen Kanalbaumaßnahmen werden in diesem Jahr folgende dreizehn Straßensanierungen durchgeführt:

- Melanchtonstraße:

21.06 bis 25.06

auf kompletter Länge, ca. 120 m

- Am Otterberg (Teil 1):

26.06. bis 28.06.

Hermann-Jahreis-Str. bis Erlhofer Str., ca. 500 m

- Am Otterberg (Teil 2):

10.09. bis 12.09.

Hs.Nr. 52 bis Waldstr., ca. 370 m

- Jägersruh/Hauptstraße:

06.07. bis 11.07.

Hs.Nr. 12 bis 15, ca. 600 m

- Alsenberger Straße (Teil 1):

12.07. bis 15.07.

Königstr. bis Moltkestr., ca. 220 m

- Alsenberger Straße (Teil 2):

17.07. bis 19.07.

Evangeliumschristen Baptisten e.V. bis Gabelung Buswendeschleife (?Schwarzer Weg?), ca. 230 m

- Viceburgstraße:

20.07. bis 22.07.

Zum Luftsteg bis Einfahrt DM-Markt, ca. 100 m

- Köditzer Straße (Teil 1):

30.07. bis 02.08.

Quetschenweg bis Stöckingweg, ca. 450 m

- Köditzer Straße (Teil 2):

03.08. und 06.08 bis 08.08.

Dr.-Enders-Str. bis Stöckingweg, ca. 300 m

- Nailaer Straße:

09.08. bis 10.08. und 13.08.

Hans-Högn-Str. bis Ernst-Reuter-Str., ca. 300 m

- Wunsiedler Straße:

20.08. bis 28.08.

Hs.Nr. 35 bis 64, ca. 450 m

Hs.Nr. 33 bis einschl. Einmündung Alsenberg, ca. 150 m

- Bergstraße:

29.08. bis 31.08.

Königstr. bis Liebigstr., ca. 150 m

- Sigmundsgraben:

03.09. bis 07.09.

Lessingstr. bis Unteres Tor, ca. 450 m

In allen Straßen wird die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst und anschließend eine neue Deckschicht (4 cm) aufgebracht.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof