Anmeldung ab 25. Februar:

Am 25. Februar 2019 beginnt die Anmeldung zum Winterferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof im Kinder- und Jugendzentrum ?Q?.

Die telefonische Anmeldung ist für alle Angebote unbedingt erforderlich und im Kinder- und Jugendbüro vom 25. bis 27. Februar 2019 unter der Nummer 09281 815-1230 zu folgenden Zeiten möglich:

Montag bis Mittwoch: 08.30 bis 12.00 Uhr

Montag und Dienstag: 14.00 bis 17.00 Uhr

Das Winterferienprogramm bietet Kindern der Stadt Hof zwischen 6 und 12 Jahren im Kinder- und Jugendzentrum ?Q? verschiedene Koch-, Bastel- und Spielangebote sowie einen Ausflug.

Angeboten werden unter anderem:

Bastelangebot: Memo-Board

Schwarzlichttheater

Chaosspiel am Labyrinth

Lama-Trekking-Tour am Döbraberg

Die Winterferienprogramme wurden an den Schulen verteilt und liegen im Kinder- und Jugendzentrum ?Q?, im Fachbereich Jugend und Soziales in der Klosterstraße 23, im Bürgerzentrum sowie in der Stadtbücherei aus. Weitere Infos auch hier.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof