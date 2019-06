Anmeldung ab 1. Juli:

Am 1. Juli 2019 beginnt die Anmeldung zum Sommerferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Hof in Zusammenarbeit mit 37 Vereinen und Verbänden. Das Programm enthält insgesamt 70 Angebote unterschiedlichster Art, mit denen Langeweile in den Sommerferien keine Chance hat. Die vielfältigen Aktions- und Kreativangebote sowie die zahlreichen Aktivitäten im sportlichen Bereich bieten für jeden etwas.

Anmeldungen zum Sommerferienprogramm werden in der Zeit vom 1. bis 9. Juli 2019 im Kinder- und Jugendzentrum ?Q?/Kinder- und Jugendbüro, Hans-Böckler-Straße 4, zu folgenden Zeiten entgegengenommen:

Montag, 1. Juli (1. Anmeldetag; Saal im Jugendzentrum ?Q?) 08.00 Uhr - 17.00 Uhr

Ab 2. bis 9. Juli 2019 im Kinder- und Jugendbüro, Nebeneingang, 2. OG Montag bis Freitag: 08.00 Uhr - 11.45 Uhr

Montag bis Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Die Teilnehmerbeiträge sind bei der Anmeldung in bar zu bezahlen. Pro Kind kann vorab ein Anmeldeschein, der zugleich die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten durch Unterschrift beinhaltet, ausgefüllt werden. Dies erleichtert und beschleunigt den Anmeldevorgang. Die Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme an den ausge­wählten Angeboten ist aus versicherungsrechtlichen Gründen notwendig. Anmeldescheine liegen den Sommerferienprogrammheften bei und sind auch auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros zu finden.

Neu im Sommerferienprogramm 2019:

- Asia-Koch-Workshop für Kinder (Ev. Jugendwerk und CVJM Hof)

- Museumsnacht für Kinder ?Es funkelt und glitzert im Museum? (Kulturkreis Hof)

- Erkundungsausflug auf einen Bauernhof (Gartenbauverein Jägersruh)

- ?Indianer/-innen und Natur? ? Nachmittag im Abenteuergarten (Bund Naturschutz)

- Zumba-Workshops für Kinder und Mädchen (EJSA Hof)

- ?Reise um die Welt? (EJSA Hof)

- Entdecker-Tour am Silberberg (Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof)

- ?Karten kreativ gestalten? (EJSA Hof)

- Handletteringvormittag in der Stadtbücherei (Stadt Hof - Sachgebiet Bücherei)



Angebote des Kinder- und Jugendzentrums ?Q?:

- Tagesausflug in den Wildpark Schloss Tambach

- Tagesausflug zur Umweltstation und Falknerei nach Wunsiedel

- ?Quartier für fleißige Helfer ? wir bauen ein Insektenhotel?

Die Sommerferienprogrammhefte wurden an Schulen verteilt und liegen im Bürger­zentrum, in der Stadtbücherei, im Kinder- und Jugendzentrum ?Q?, im Kinder- und Jugendbüro und im Fachbereich Jugend und Soziales, Klosterstr. 23 aus. Informationen auch hier.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass der Verkauf des Sommerferienpasses erst ab 15. Juli 2019 beginnt. Dieser wird unabhängig vom Sommerferienprogramm verkauft.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof