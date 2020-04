Hof an der Saale vor 1 Stunde

Angriff

Weil er Einkaufswagen benutzen soll: Kunde stößt Supermarkt-Mitarbeiterin in Bauch

Die Kunden eines Supermarktes in Hof müssen wegen der Corona-Krise einen Einkaufswagen verwenden. Als eine Mitarbeiterin einen Kunden am Samstagmorgen darauf hinweist, greift er die Frau an und verletzt sie dabei.