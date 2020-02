Onlinehändler auf Expansionskurs? Der US-Konzern Amazon plant laut Medienberichten ein neues Logistikzentrum im oberfränkischen Hof. Demnach könnte die Errichtung des Zentrums der Region etwa 1000 zusätzliche Jobs bringen, heißt es.

Als Logistikzentren bezeichnet Amazon seine Warenlager. In diesen findet die komplette Abwicklung der Kundenbestellungen statt. Die Ware wird von den Herstellern angeliefert und direkt an die Kunden verschickt.

Durch die Ansiedlung in Hof würde in Franken ein weiterer Amazon-Standort entstehen: Erst Ende vergangenen Jahres öffnete Amazon ein Sortierzentrum in Eggolsheim im Landkreis Forchheim. Für Bayreuth ist darüber hinaus ein neues Verteilzentrum vorgesehen - auch für Nürnberg gibt es entsprechende Pläne.

Amazon-Logistikzentrum in Hof: Bestätigung steht bislang aus

Über das offenbar in Hof entstehende Logistikzentrum hatten "Frankenpost", "Kurier" und "Bayerischer Rundfunk" berichtet. Das Areal soll demnach im Zuliefererpark Hof-Gattendorf seinen Platz finden. Eine offizielle Bestätigung gibt es aktuell allerdings weder von der Stadt Hof noch von Amazon selbst.

Rainer Krauß, Sprecher der Medienstelle der Stadt Hof, bat um Verständnis, dass er zu der Causa gegenwärtig nichts sagen könne. Existierende Pläne zur Amazon-Ansiedlung in Hof wollte er gegenüber inFranken.de weder bestätigen noch dementieren.