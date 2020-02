"Am Wendler": Oliver Pocher macht sich in Oberkotzau über Michael Wendler lustig

Seit geraumer Zeit liefern sich Comedian Oliver Pocher und Schlagersänger Michael Wendler in den sozialen Netzwerken einen Schlagabtausch. Pocher treibt die Auseinandersetzung seit Kurzem auf die Spitze. Neuestes Beispiel: Ein Post aus dem oberfränkischen Oberkotzau (Kreis Hof) am Dienstagmittag (11. Februar 2020).

Michael Wendler: Alles begann mit einem Video seiner Freundin Laura

Alles begann Anfang Januar, als Laura Müller, Influencerin und Freundin von Michael Wendler, ein Video auf Facebook postete. Darauf war zu sehen, wie sie ihm ein Auto schenkte. Pocher parodierte das Video und landete damit einen viralen Hit.

Über 117.000 Likes und über 40.000 Kommentare befinden sich mittlerweile (Stand: 11. Februar 2020, 16.30 Uhr) unter dem Video.

Oliver Pocher in Oberkotzau

Die neueste Wendler-Parodie stammt nun aus Oberfranken. Das Foto auf Instagram zeigt eine Ortstafel, auf der "Am Wendler" steht. Pocher kommentierte das Foto wie folgt: "Hier möchte ich gerne ALT werden... Mit einer JÜNGEREN." Der Comedian spielt dabei wohl auf den Altersunterschied zwischen Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) an.

Ob Oliver Pocher das Foto selbst aufgenommen hat, sprich aktuell in der Region unterwegs ist, oder es von einem Fan zugeschickt wurde, ist unklar. Beruflich ist der Komiker jedenfalls aktuell nicht in Franken unterwegs: Auf seiner Tour "Tanzen ist mein Leben" gastiert er am 14. Oktober 2020 im unterfränkischen Würzburg und am 17. Oktober 2020 im mittelfränkischen Nürnberg. Am 16. März 2021 ist er zudem im oberfränkischen Bamberg zu Gast.

