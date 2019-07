Am 7. Juli:

Unter dem Motto ?Gemeinsam aktiv sein: Kultur, Freizeit und Sport? findet am Sonntag, den 07. Juli 2019 von 10 Uhr bis 16:30 Uhr das 2. Hofer Lorenzparkfest (Lorenzpark, Lorenzstraße 47A), statt. Mit einer Beteiligung von insgesamt 24 Organisationen wird es neben zahlreichen Ständen und Aktionen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit musikalischen und sportlichen Beiträgen geben. Das Fest startet mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Freien um 10 Uhr, anschließend (11 Uhr) findet die offizielle Eröffnung statt. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch in diesem Jahr wieder bestens gesorgt. Eine herzliche Einladung geht an Einheimische wie Zugezogene, an Jung und Alt! Das Lorenzparkfest wird vom Bundesprogramm ?Demokratie leben? gefördert und unterstützt.

Flyer (602 kB)



Bild: Tom Neumann

