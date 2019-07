AfterWork mit ?Intakt?:

Mittwoch, 17. Juli 2019, 19:30 Uhr

Biergarten Theresienstein

Nach 19 Jähriger Bühnenpräsenz fehlen dem Frauenkabarett Intakt noch immer die richtigen Worte zum Schweigen. ?Man kann sich`s auch schön reden? lautet der Umkehrschwung zum undurchdringlichen Dschungel, leichtsinniger Berichterstattung im virtuellen Zeitalter. Ein Zustand, der für die Kabarettistinnen unweigerlich nach einem neuen Bühnenprogramm schreit. In ihrem aktuellen Programm gibt es Raum zum Nachdenken und Mitdenken. Hier trifft Situationskomik auf Zungenscharfe Wortwucht. Sie beobachten unglaublich präzise, verwandeln kunstvoll Klischees und Trivialitäten in satirische Glanzstücke und wechseln als komödiantische Chamäleons zwischen ihren Rollen. Ausgestattet mit ihrem bekannt, treffsicheren Mundwerk umschmeicheln, lobhudeln und huldigen sie, trennen Trash von tollen Entdeckungen und Kunst von Kokolores. Durch intakte Augen wird die alltägliche Welt zu einem aufregenden Spielplatz voller Phantasie, aber auch bittersüßer Realität.

Freuen sie sich mit der weiblichen Viererspitze auf einen sehr nervenanregenden aber nicht nervenaufreibenden Kabarettabend. Eine lebensbejahende Offensive an die desillusionierende Macht der schlechten Nachrichten. Karten gibt es in der Gaststätte La Mancha, in der Gaststätte Theresienstein und im Ticketshop der Frankenpost.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof