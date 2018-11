Abschluss der Deutsch-Deutschen Filmtage:

Mit dem Dokumentarfilm ?Mielkes Maulwurf bei der NSA? gingen am Dienstagabend, 20.11.2018, die 9. Deutsch-Deutschen Filmtage zu Ende. Zum anschließenden Zeitzeugengespräch konnte Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner mit Rainer Rupp einen ?echten Spion? im Kino begrüßen, der im Gespräch mit Historiker Dr. Helmut Müller-Enbergs über seine Zeit als IM "Topas" berichtete. In seiner Funktion als NATO-Mitarbeiter gab er viele Jahre lang als ?top secret? bezeichnete Dokumente an die Stasi weiter und wurde zu einer der wichtigsten Quellen für den DDR-Auslandsgeheimdienst. Später wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Zum Abschluss der Filmreihe bedankte sich Mitorganisator Jürgen Stader von der Stadt Hof bei langjährigen Unterstützern der Veranstaltungsreihe wie Gertraude Hartung-Neumann, Ehepaar Bauerfeind oder auch Filmvorführer Metin mit kleinen Präsenten. Oberbürgermeister Fichtner freute sich, dass mit Dr. Ludwig Unger ein Vertreter der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung nach Hof gekommen war, welche die Filmtage finanziell unterstützt hatte.



v.l.: Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Rainer Rupp mit Ehefrau, Dr. Helmut Müller-Enbergs mit Ehefrau und Dr. Ludwig Unger von der Bayer. Landeszentrale für politische Bildung

