Ab 10. April:

Vom 10. bis 17. April wird die Bürgerstraße im Bereich Neue Gasse bis Theaterstraße voll gesperrt. Wegen des Neubaus des Schloßplatz-Palais werden in diesem Zeitraum Arbeiten am Kanalhausanschluss durchgeführt. Für Fahrzeuge bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen ist währenddessen eine Ab- / Zufahrt über die Neue Gasse möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Bürgerstraße wird aufgehoben. Während dieser Woche stehen einige der Parkplätze in der Bürgerstraße nicht zur Verfügung, da auch für die Baumaßnahme am Rathaus der Baustellenverkehr gewährleistet sein muss.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof