A9 in Oberfranken: Lkw verliert Ladung. Autobahn zwischen Hof-West und Münchberg auf zwei Spuren gesperrt. Auf der A9 im Raum Hof hat ein Sattelschlepper am Donnerstagnachmittag (28.05.2020) seine Ladung verloren. Wie die Polizei berichtet, sind derzeit unzählige Gefrierbeutel über die Bundesautobahn verteilt.

Die A9 ist darum aktuell (16.55 Uhr) zwischen den Anschlussstellen Hof-West und Münchberg auf zwei Spuren in Richtung Süden gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de weitere Informationen vorliegen.

