Leupoldsgrün vor 20 Minuten

Ausparkversuch

Missglücktes Rangiermanöver: Betrunkener Trucker (69) sorgt für Chaos auf A9-Parkplatz

25.000 Euro Schaden hat ein betrunkener Fahrer mit seinem Sattelzug an Neujahr auf einem Parkplatz an der A9 in Oberfranken verursacht.