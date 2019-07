Gefährliche Alkoholfahrt in Oberfranken: Am Freitagabend (19. Juli 2019) meldeten aufmerksame Autofahrer den Fahrer eines Opels bei der Polizei, der mit hoher Geschwindigkeit in Schlangenlinien bei Berg (Kreis Hof) auf der A9 in Richtung München unterwegs war. Laut Angabe eines Mitteilers, wäre der Opel mit circa 200 km/h in einer Kurve fast in seine Seite gefahren und bedrängte auch andere Fahrzeuge. Das schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Samstagmorgen.

Verfolgungsjagd auf der A9

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hof stieß kurze Zeit später auf den Opel aus dem Kreis Schweinfurt. Allerdings scheiterten die ersten Anhalteversuche der Polizei, da der Fahrer den Signalen nicht folgte, sondern stattdessen beschleunigte und zum Überholen ansetzte. Erst mit der Unterstützung anderer Streifen gelang es, den Fahrer in Bayreuth anzuhalten. Den Beamten fiel bei der Kontrolle des Fahrers aus Thüringen direkt ein starker Alkoholgeruch auf. Ein späterer Test ergab, dass der Mann 2,46 Promille Auto gefahren war. Der Führerschein wurde eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet.

