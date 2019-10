A9 bei Hof: Am Samstagmittag (19.10.) gegen 12.15 Uhr wollten Polizisten einen BMW im Bereich eines Autohofes bei Münchberg kontrollieren. Als der 35-jährige Fahrer die Beamten erkannte, gab er Gas und fuhr davon. An der Autobahnauffahrt Richtung München fuhr er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen in Richtung Berlin als Geisterfahrer. Das berichtet die Polizei.

BMW in Waldstück gefunden - Fahrer verschwunden

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der BMW in einem Waldstück nahe der Autobahn aufgefunden werden. Der Fahrer war jedoch verschwunden. Am BMW waren gestohlene Kennzeichen angebracht.