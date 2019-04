A72: Mann stirbt bei schwerem Verkehrsunfall - Familie muss Unfall aus nachfolgendem Auto beobachten

Auf der A72 ist am Samstagnachmittag bei Feilitzsch ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und in ein Waldstück gefahren. Das Auto hat sich laut Polizei überschlagen.

Der 49-jährige Mann war gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto auf der A72 in westlicher Richtung unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und mehrere hundert Meter durch landwirtschaftliche Flächen fuhr . Daraufhin hat sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug in einem Waldstück überschlagen.

Sohn schwer verletzt

Der Mann, der in seinem Auto eingeklemmt wurde, musste durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. Ein Rettungshubschrauber brachte den achtjährigen Sohn, der sich bei dem Unfall mit im Fahrzeug befand und schwere Verletzungen erlitt, in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Mutter des Jungen fuhr mit ihrer Tochter in einem Auto direkt hinter dem Mann und seinem Sohn, sodass beide das Unfallgeschehen beobachten konnten. Notfallseelsorger des Rettungsdienstes übernahmen die Betreuung der Angehörigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof wird ein Gutachter hinzugezogen.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch die Hofer Verkehrspolizei wurde der Verkehr nur leicht beeinträchtigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten gesundheitliche Probleme des Fahrers die Ursache für den Unfall sein.

