"Holiday on Ice": Im Dezember heißt es "Showtime" in Hof - wir haben Tickets für Sie

It's Showtime! "Holiday on Ice" kommt nach Hof: Vom 5. bis 8. Dezember 2019 können sich die Zuschauer in der Freiheitshalle auf ein zauberhaftes Spektakel freuen. Rund 40 Eiskunstläufer, Artisten und Musiker nehmen das Publikum mit auf die Reise durch die Geschichte der bekanntesten Eisshow der Welt. Die Geschichte von "Holiday on Ice".

"Holiday on Ice" in Hof: Darum geht's

Laut Pressemitteilung zaubert "Holiday on Ice" jedes Jahr neue Welten auf das Eis und begeistert damit ein Millionenpublikum. In der aktuellen Produktion "Showtime" erzählt die Revue ihre eigene Erfolgsstory nach: Das Publikum bekommt also aus nächster Nähe mit, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden und geht mit auf Welttournee. Die Zuschauer erleben große Auftritte und Emotionen und feiern mit dem Cast den internationalen Erfolg, heißt es in der Vorankündigung.

"'Showtime' ist unsere Liebeserklärung an das große Entertainment auf Eis", sagt Peter O'Keeffe, Geschäftsfüher von "Holiday on Ice". Mit vielen Highlights wie der nach eigenen Angaben größten LED-Wand einer Live-Tour, Hologramm-Effekten, Bungee-Eiskunstakrobatik, einem frei hängenden, bespielbaren Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern und einem Zug, der auf die Eisbühne fährt, wird "Showtime" zu einem großen Entertainment-Ereignis.

"Holiday on Ice" gastiert an folgenden Terminen in der Hofer Freiheitshalle:

