4. August:

Der erste Sonntag im Monat ist Müller-Tag im Museum Bayerisches Vogtland. Die Hermann und Bertl Müller-Stiftung lädt von 13:00 bis 18:00 Uhr zum kostenlosen Museumsbesuch ein.

Um 15 Uhr findet wieder die beliebte Biedermeierführung statt. Gedanken an die Biedermeierzeit gehen oft einher mit der Vorstellung von Romantik und Gemütlichkeit. In den Jahren von 1815 - 1848 gab es allerdings vielfältige politische, wirtschaftliche und soziale Umbrüche. Viele technische Neuerungen hielten Einzug. Die Einwohnerzahlen der Städte stiegen. Welche Auswirkungen hatte dieser Wandel auf die deutschen Lande, auf Bayern und auch auf Hof? Welche Persönlichkeiten prägten die Zeit? Wie war das mit dem Stadtbrand? Begeben Sie sich mit Uta Prell in die Biedermeierabteilung im Museum Bayerisches Vogtland und betrachten Sie Möbel, Gemälde, Porzellan, Musikinstrumente.



Bild: Hof vor dem Brande, nach 1823 (Druck) Blick von Norden in die Ludwigstraße mit drei Brunnen. Die Türme der Michaeliskirche verfügen noch über die barocken Hauben aus der Zeit vor dem großen Stadtbrand 1823.

Das benachbarte Reinhart-Cabinett hat von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Die neue glitzernde Sonderausstellung: ?Steinreich! Neue Mineralien aus Hochfranken im Museum Bayerisches Vogtland? kann ebenfalls besichtigt werden.

