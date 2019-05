35 Jahre im Stadtrat:

Am 4. Mai 1984 traten Dr. Jürgen Adelt und Reinhard Meringer ihr kommunales Mandat an und sind seither Mitglieder des Hofer Stadtrates. Im Beisein ihrer Kolleginnen und Kollegen sprach Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner seinen Dank für die vergangenen 35 Jahre aus.

Adelt war von 2002 bis 2008 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, im Anschluss bis 2017 Vorsitzender. Der Neubau der Freiheitshalle sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen und auch das Theater liege ihm sehr am Herzen, so Fichtner. Im Jahr 2016 wurde Dr. Jürgen Adelt für seine 40-jährige Mitgliedschaft im SPD-Kreisverband Hof-Stadt geehrt, 2008 bereits hatte er die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhalten.

Meringer engagiert sich vor allem für die Sportstadt Hof und die Versorgungsbetriebe. Auch die umweltpolitische Stadtentwicklung bestimmte er mit und war so maßgeblich an der Verabschiedung der einstigen Umweltresolution beteiligt. Auch er erhielt 2008 die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

Die beiden Geehrten sind bis heute in unterschiedlichen Ausschüssen und Beiräten vertreten und gestalten das städtische Leben aktiv mit. Die Liste der einzelnen Aktivitäten, so Fichtner, könne beliebig ergänzt und fortgesetzt werden. ?Sie beide haben viele Stunden mit diesem Ehrenamt zugebracht und hatten an vielen Entscheidungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger Anteil?, so der Oberbürgermeister. ?Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, allem voran Gesundheit, damit sie mit all Ihrer Schaffenskraft weiterhin für unsere schöne Stadt Hof wirken können.?



Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Reinhard Meringer, Dr. Jürgen Adelt

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof