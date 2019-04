23. Hofer Umwelttag:

Am Sonntag, 23.06.2019, findet im Bürgerpark Theresienstein wieder der traditionelle Hofer Umwelttag statt. Von 10 bis 18 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, sich umfangreich über neue Technologien in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltschutz sowie über regionale Produkte zu informieren.

Der diesjährige Umwelttag steht unter dem Motto ?Nein zur Wegwerfgesellschaft? und lehnt sich dabei an den aktuellen 5-Punkte-Plan des Bundesumweltministeriums für weniger Plastik und mehr Recycling an. An verschiedenen Ständen wird anschaulich darüber informiert, wie sich Plastik und Einmalartikel im Alltag vermeiden lassen. Neben den bewährten Anbietern präsentieren sich in diesem Jahr auch interessante neue Aussteller mit vielfältigen Themen und Produkten. Auch der Hofer Zoo beteiligt sich am Umwelttag. An seinem Stand erfährt man Wissenswertes und Interessantes aus der Tierwelt.

Selbstverständlich können wieder regionale Produkte wie Honig, Pflanzen und Stauden, Töpferartikel, Insektenhotels und vieles mehr erworben werden. Spiel und Spaß für Groß und Klein kommen ebenfalls nicht zu kurz. Wer Spannendes über die frühere Erdbebenwarte im Theresienstein erfahren möchte, hat dazu im Rahmen einer Führung Gelegenheit. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Theresiensteingebäude.

Auch für das leibliche Wohl wird mit einer breiten Palette an Speisen und Getränken wie immer bestens gesorgt. Musikalisch untermalt wird der Hofer Umwelttag ab 11 Uhr durch die Gruppe ?Dreiklang mit Rocco? im Musikpavillon beim Biergarten.

Der Eintritt ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof