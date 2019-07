21-Jähriger greift Rettungskräfte an: Stark betrunken und extrem aggressiv

Vermutlich wegen zu viel Alkohol sollte in der Brüder-Grimm-Straße in Hof ein 21-jähriger Mann aus Lörrach behandelt werden. Er lag bewusstlos in einem Zimmer und seine Lebensgefährtin verständigte den Rettungsdienst. Nachdem der junge Mann nun von den Rettungskräften zum BRK-Fahrzeug transportiert werden sollte, wurde er aggressiv. Er ging auf die Rettungskräfte los und versuchte diese zu schlagen.

Im BRK-Fahrzeug sollte er dann fixiert werden . Auch hier reagierte er gegenüber der inzwischen hinzugezogenen Polizei aggressiv und beleidigte die Beamten. Dann versuchte er einen Beamten zu treten und traf diesen mit dem Knie am Ellenbogen. Schließlich musste der 21-jährige unter unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dann wurde er ins Krankenhaus transportiert. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten mit übelsten Schimpfwörtern. Ein später durchgeführte Alkotest ergab 1,48 Promille.

Der junge Mann wird nun wegen Beleidigung, Widerstand und Angriff auf Polizeibeamte und Rettungskräfte angezeigt.