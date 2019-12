Zwei junge Menschen verunglücken im Landkreis Haßberge

Bei Greßhausen kam am Mittwoch um 21 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem VW Polo von der Kreisstraße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein weiterer Unfall passierte am Donnerstag bei Rügheim. Auch da geriet ein 18-Jähriger von Straße ab. Anschließend überschlug er sich mit seinem Auto mehrfach.

Für den Unfall bei Greßhausen/Gädheim sucht die Polizei Zeugen (Telefon 09521/9270).

Am Mittwochabend befuhr die 21-Jährige die Kreisstraße von Greßhausen kommend in Richtung der ehemaligen B 26. In dem kurvenreichen Waldgebiet verlor die Fahrerin aus nicht geklärten Gründen alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der VW Polo prallte mit der rechten Seite auf einen Baum, drehte sich über die Straße und blieb zwischen weiteren Bäumen kurz vor einem Abgrund hängen.

Beifahrerseite total eingedrückt, Türe herausgerissen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die rechte Tür herausgerissen und der Beifahrerbereich komplett eingedrückt. Glücklicherweise befand sich aber neben der Frau keine weitere Person im Auto. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Greßhausen mit zehn Mann schnell vor Ort.

Sofortige Hilfe zur Stelle

"Bei unserem Eintreffen wurde die verletzte Person vorbildlich durch zwei Ersthelfer betreut", sagte Kommandant und Einsatzleiter Frank Friedrich. Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten den Brandschutz und sahen nach auslaufenden Betriebsstoffen. Der Verkehr wurde rund eineinhalb Stunden einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis der Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 3000 Euro.

Der 18 Jahre alte Fahranfänger ist am frühen Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall war es gegen 6.15 Uhr gekommen, als sich der junge Mann nach einer Nachtschicht bei einer Hofheimer Firma auf der Heimfahrt befand.

In der langen Linkskurve "ausgestiegen"

Aus noch unklarer Ursache kam er zwischen der Einmündung zur Bundesstraße 303 und Rügheim nach einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte gegen zwei etwa 15 Zentimeter starke Bäume und fällte diese.

Es fuhr dann durch einen Straßengraben, überquerte einen Geh- und Radweg und überschlug sich in einem angrenzenden Acker mehrfach, bevor es auf dem Dach liegen blieb.

Der 18-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Von Rettungsdienst und Notarzt wurde er nach der ersten medizinischen Versorgung in den Schockraum des Klinikums Coburg eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen sind seine Verletzungen schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Seitens des Roten Kreuzes waren ein Rettungswagen aus Haßfurt, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Hofheim sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK-Kreisverbandes Haßberge im Einsatz. Die Feuerwehren aus Hofheim, Rügheim, Kleinsteinach und Königsberg waren mit rund 60 Helfern vor Ort. Sie sorgten für eine große Öffnung am Pkw, um den 18-Jährigen befreien zu können, stellten den Brandschutz sicher und leiteten den Verkehr um. Die Polizeiinspektion aus Haßfurt, die die Unfallermittlungen führt, war mit mehreren Streifenwagen an der Einsatzstelle.

Eine echte Schlammschlacht

Für Feuerwehr und Rettungsdienst bedeutete der Einsatz eine wahre Schlammschlacht. Das Auto lag völlig zerstört mehrere Meter weit in einem Acker; der Boden war durch den Regen und die milden Temperaturen der vergangenen Tage vollständig aufgeweicht, die Retter standen knöcheltief im Schlamm. Nach den Rettungs- und Bergungsarbeiten galt es deshalb erst einmal, das Schuhwerk wieder einigermaßen sauber zu bekommen. Die Feuerwehr stand dabei mit Wasser aus einem Schnellangriffsschlauch sozusagen zur Ersten Hilfe bereit.