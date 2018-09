Zwei herausragende Persönlichkeiten

Mit Walter Schmidt und Alfred Walz erhielten die Bürgermedaille zwei Persönlichkeiten, die in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich seit vielen Jahren aktiv sind.

Als Lehrer und in der katholischen Kirchengemeinde hat sich Walter Schmidt sehr verdient gemacht und ehrenamtlich im sozialen Bereich engagiert, hob Bürgermeister Jürgen Hennemann in seiner Ansprache am Freitag vor 80 geladenen Gästen hervor. Schmidt wurde 1935 in Oberschlesien geboren und wuchs nach der kriegsbedingten Flucht mit seiner Familie in Unterfranken auf. Nach seinem Abitur am Gymnasium Miltenberg studierte der heute 83-Jährige Pädagogik an der Universität Würzburg. Nach seiner ersten Schulstelle im Kreis Miltenberg kam der Lehrer an die Volksschule Gleusdorf. Von 1968 bis 1998 unterrichtete er an der Hauptschule Ebern, davon zehn Jahre als Konrektor. Mit seiner Frau Anna ist Walter Schmidt seit 1963 verheiratet. Aus der Ehe gingen vier Töchter hervor.

Als herausragender Lehrer und Erzieher, der bei Kollegen, Vorgesetzten und Erziehungsberechtigten anerkannt und beliebt war, blieb Schmidt stets bescheiden. Nie gerne im Mittelpunkt stehend, war er in den 1970er Jahren einer der ersten Informatiklehrer im Landkreis.

Nachdem er in Ebern eine neue Heimat gefunden hatte, beteiligte sich Schmidt auch aktiv am Pfarreileben. Viele Jahre war er Zweiter Vorsitzender im Pfarrgemeinderat, Dekanatsvorsitzender und Mitglied im Diözesanrat. Seit 15 Jahren ist der rüstige Pensionist auch Wortgottesdienstleiter und hielt unzählige Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Laurentius ab.

Ein besonderes Anliegen sind Schmidt die Gottesdienste im Krankenhaus und im Seniorenheim St. Elisabeth. Durch seine häufigen Besuche in diesen Einrichtungen hat er sehr viele persönliche Kontakte mit Patienten, Einwohnern und Angehörigen. Daher wird Schmidt auch als "Seelsorger" stets angefragt, wenn ein Totengebet ansteht, denn fast immer hat er die Verstorbenen persönlich gekannt.

Beim BRK engagiert

Als "echter Eingeborener" wurde Alfred Walz vom Bürgermeister bezeichnet. 1936 in Reutersbrunn geboren, ist er seit 1963 mit seiner Frau Cäcilia verheiratet. Sie haben drei Söhne und zwei Töchter. Als gelernter Maurer kam er 1970 zur Standortverwaltung der Bundeswehr in Ebern und arbeitete dort bis zu seiner Rente im Jahr 1996. An beiden Reutersbrunner Käppele und am Feuerwehrhaus hat er als Mann vom Fach mitgearbeitet.

Das besondere Anliegen von Walz war die Jugendarbeit beim Roten Kreuz, dem er seit 1958 angehört. Viele Jahre leitete er die JRK-Gruppe Ebern/Reutersbrunn. Als sehr zuverlässiger und engagierter ehrenamtlicher Helfer wurde er vom BRK-Kreisverband Haßberge 2001 mit der Ehrennadel in Gold und dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Engagement für das BRK geehrt.

Beim Schnupferverein Reutersbrunn ist Walz Gründungs- und Ehrenmitglied. 42 Jahre lang war er dessen Vorsitzender. Im August wurde er für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.

Als Platzwart sorgte Walz mit viel Herzblut mehr als 20 Jahre für reibungslosen Betrieb und Ordnung auf dem Zeltplatz in Reutersbrunn. Dies würdigten auch Frank Mauder-Kupfer und Carolin Petersen vom Kreisjugendring. Bei den integrativen Zeltlagern war er immer der wichtigste Mann vor Ort. "Egal, welche Probleme es gab - der Alfred war immer für uns da und sorgte schnell für eine Lösung", betonte Mauder-Kupfer.

Auch Landrat Wilhelm Schneider drückte beiden Geehrten seine Hochachtung aus. Walter Schmidt und Alfred Walz durften sich in das Goldene Buch der Stadt Ebern eintragen.

Die Jugendblaskapelle Unterpreppach umrahmte die Feier musikalisch.