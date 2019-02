Zweckverband Klärschlamm Haßberge angepeilt

Wilfried Neubauer, der Geschäftsführer der GUT Haßberge GmbH, informierte das Gremium ausführlich mit seinen fast zweistündigen Ausführungen.

Gesicherte Klärschlammentsorgung

"Es ist absehbar, dass die Klärschlammentsorgung in Zukunft problematischwird. Schon jetzt sind viele Gemeinden froh, dass das Material überhaupt entsorgt werden kann", stellte Neubauer fest und verwies darauf, dass sich die Entsorgungspreise im Höhenflug befinden. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, sei geplant, einen Zweckverband zu gründen, über den die Landkreisgemeindeneinen gesicherten Entsorgungsweg hätten.

Das Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt (GKS), bei dem der Landkreis Haßberge Gesellschafter ist, plant, getrockneten Klärschlamm zu verbrennen. Das soll in dem Teil der Anlage verwirklicht werden, die unabhängig von der Müllverbrennung, zurzeit Steinkohle verwendet und damit die Energielieferungen für das Schweinfurter Stadtwerk und die Großindustrie sicherstellt.

Nach einem Umbau, den die Gesellschafter finanzieren, soll ein Teil der Steinkohle durch Biomasse ersetzt werden, die im Ofen ohne viel Rückstände verglüht. Die Aufgabe Neubauers ist es, die Gemeinden im Landkreis Haßberge zu überzeugen, hier ihren Klärschlamm zu entsorgen, zumal das GKS dem Landkreis absolute Vorzugskonditionen einräumt, die ein privater Entsorger so nicht erhalten würde.

Allerdings erfordere dieser Weg, dass der angelieferte Klärschlamm 90 Prozent Trockensubstanz (TS) enthalte. Zur Zeit haben die Gemeinden, die den Schlamm selber pressen nur 25 Prozent TS. Daher erscheint es sinnvoll eine Trocknungsanlage zu bauen, die den geforderten Wert erreicht. Nach der Wunschvorstellung Neubauers soll hier ein Zweckverband gegründet werden, ähnlich dem beim Tierheim-Neubau.

Die teilnehmenden Gemeinden sollen dann den Bau der Trocknungsanlage finanzieren, die sich im Rahmen von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro bewegen wird. Angedachter Standort dafür ist in Hofheim neben der Biogasanlage. Dies habe laut Neubauer den Vorteil, dass die benötigte Wärme von dort direkt geliefert werden könnte. Das Material würde auf zwei Bändern getrocknet und dann über ein Silo auf LKW verladen, die den Transport zum GKS übernehmen. Die ganze Anlage wäre eingehaust, so dass nach außen hin nicht viel zu sehen ist.

"Wir werden billiger sein als andere und garantieren für mindestens 15 Jahre die Entsorgung", zeigte sich Neubauer überzeugt von dem Konzept. Er rät den Gemeinden, sich Gedanken über eine eigene mobile Pressanlage zu machen. Hier gebe es Fördermöglichkeiten des Bundes, bei denen ein Zuschuss von bis zu 300 000 Euro gezahlt werden kann. Innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen müssten sich die Gemeinden entscheiden, ob sie mitmachen wollen, denn nur für diesen Zeitraum ist das Kontingent für den Landkreis Haßberge beim GKS gesichert. Andere Landkreise würden darauf warten, dieses zu erhalten, sollte der Zweckverband nicht zustande kommen, so Neubauer. Bürgermeister Thomas Sechser versprach, das Thema in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen ausführlich zur Diskussion zu stellen.

SV Neuschleichach saniert einen Weg

Neben einigen Bauanträgen wurde ein Antrag des SV Viktoria Neuschleichach auf Kostenübernahme für Instandsetzungsarbeiten an einem Weg behandelt. Hierbei handelt es sich um geringfügige Ausgleichsarbeiten der Tragschicht und Überziehen der Fläche von rund 600 Quadratmetern mit einer einfachen Asphalttragdeckschicht beim Vorplatz des Sportheims. Laut Antrag des Vereins ist die Fläche derzeit aufgeschottert und wird immer wieder mit Splittmaterial geflickt, um Löcher auszubessern. Das Hauptmanko der jetzigen Fläche, die zur Durchführung von Veranstaltungen genutzt wird, ist die extreme Staubentwicklung. Die Anforderungen der Lebensmittelkontrolle des Landratsamtes können so keinesfalls erfüllt werden. Zudem wird ohnehin gefordert, dass jede Verkaufsfläche von Lebensmitteln einen festen staubfreien Untergrund aufweisen muss. Der Gemeinderat beschloss, dem SV Viktoria Neuschleichach einen Zuschuss zu gewähren, der Kostenvoranschlag spricht von 15 291 Euro. Kostenüberschreitungen muss der Verein selber tragen. Weil der Verein auf Entwässerung verzichtet, muss er auch hierfür eventuell notwendige Kosten für Schäden selber tragen.

Laut Unfallverhütungsvorschriften sind Gemeinden verpflichtet, die Standsicherheit von Grabmälern auf Friedhöfen zu überprüfen. Als Friedhofsträger haftet die Gemeinde grundsätzlich, wenn es zu einem Unfall kommt, erklärte Bürgermeister Sechser. Deshalb wurde beschlossen, die Standardsicherheitsprüfung jährlich durch eine Fachfirma ausführen zu lassen. Auf den Friedhöfen der Gemeinde befinden sich rund 800 Gräber. Die Kosten für die Prüfung bewegen sich zwischen 50 und 70 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer pro Grab.

Die Gemeinde Oberaurach ist bereits seit einigen Jahren Mitglied des Steigerwald Tourismus. Durch die Neugründung eines Vereins "Steigerwald Tourismus e. V." wurde es notwendig, dass auch der Gemeinderat den Beitritt förmlich beschließt. Dies geschah einstimmig.

Außerdem bestätigte das Gremium Günther Hasse als Kommandant und Thomas Huttner als dessen Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuschleichach. In diesem Zusammenhang sprach Gemeinderat Dieter Dümmler an, dass nach langen Meinungsverschiedenheiten in den vergangenen Jahren, die Feuerwehren Neuschleichach, Oberschleichach und Unterschleichach zu einer Zusammenarbeit bereit seien. Bürgermeister Thomas Sechser, der dieses Ansinnen schon seit etlichen Jahren vorgeschlagen hat, erklärte, dass die Feuerwehren demnächst zu einem Gespräch eingeladen werden.