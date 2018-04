Ziel ist der Verzicht auf Glyphosat

Ein Antrag des SPD-Ortsvereins Rentweinsdorf, auf gemeindeeigenen Grundstücken den Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden zu verbieten, lag dem Gemeinderat zu Beschlussfassung vor. Ein besonderes Augenmerk wurde darin auf die durch mehrere Studien belegte Gefährlichkeit von Glyphosat auf menschliche, tierische und pflanzliche Organismen gelegt.



Hierzu hatte die Verwaltung einen sehr detaillierten Beschlussvorschlag erarbeitet, der alle im Gemeindeeigentum befindlichen Flächen beinhaltete. Also Glyphosatverzicht auf Grün-, Sport- und Verkehrsflächen, auf verpachteten landwirtschaftlich genutzten Flächen bis hin zur Beratung zur pestizidfreien Pflege von Haus- und Kleingärten. Vorgeschlagen wurde auch die Erstellung eines angepassten Pflegekonzepts, das eine Bewirtschaftung ohne Glyphosat und weitestgehend ohne andere Pestizide ermöglicht.



Vorschlag abgelehnt

Bürgermeister Willi Sendelbeck verwies darauf, dass mittlerweile viele Gemeinden und selbst der Landkreis Haßberge diesbezügliche Beschlüsse gefasst haben. Der Gemeinderat richtete aber den Blick ausschließlich auf ein Grundstück, das die Gemeinde an einen Landwirt verpachtet hat. In den laufenden Vertrag will man aber nicht eingreifen. Bis zu einer eventuellen Pachtverlängerung will man zunächst nichts machen, so der Beschluss des Gemeinderats. Der ausführliche Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde abgelehnt.



Kein schnelles Internet für Hebendorf

In keinem Verhältnis zum finanziellen Aufwand steht für den Gemeinderat der Marktgemeinde der Ausbau von Hebendorf mit einer Breitbandversorgung, an der sich zudem auch noch die Gemeinde finanziell beteiligen müsste. Bürgermeister Willi Sendelbeck will zwar niemanden benachteiligen, doch seinen Worten nach legt die Eignerin des Gebäudes keinen Wert auf eine Steigerung der Schnelligkeit von derzeit 10 auf 30 Mbit/s. Auf diesem Stand ist nämlich, wie Sendelbeck bemerkte, die gesamte Gemeinde nach Abschluss aller Förderverfahren versorgt. Eine Entscheidung zu Hebendorf wurde deshalb zurückgestellt und soll dem Begutachter in der VG zur weiteren Überprüfung vorgelegt werden.



Stattgegeben wurde einem Antrag von Bernd Esper, in Salmsdorf Grundstücke mit Mischwald aufzuforsten. Im Blick auf mögliche Renaturierungsmaßnahmen am Laimbach soll ein Uferstreifen freigehalten werden. Auch dem Antrag von Willi Sendelbeck auf Weitererteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb einer Fischhaltung und der Wasserentnahme aus einem Brunnen wurde zugestimmt.



Auch in der Gemeinde Rentweinsdorf können künftig Vereine aus den Mitgliedsgemeinden der "Baunacher Allianz" kostenfrei plakatieren. Private Veranstalter müssen aber weiterhin Gebühren zahlen.



Zwei dringliche Anordnungen gab Bürgermeister Sendelbeck bekannt, einmal die Beschaffung des Stroms mittels einer Bündelausschreibung für die Jahre 2020 bis 2022. In Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag soll "Normalstrom" beschafft werden, mit einem Ökostromanteil je nach Stromlieferant. Zum zweiten wurde die Beauftragung der Ablese- und Heizkostenabrechnung für das Rathausgebäude Rentweinsdorf neu an die Firma TVG Lichtenstein vergeben, bei Gesamtkosten in Höhe von 3585 Euro.