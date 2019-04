Zerstörerische Flammen in Schönbach

Ein Feuer, das im Bereich der Küche eines Einfamilienhauses in Schönbach ausgebrochen war, hat am Mittwoch schwere Schäden angerichtet. Verletzt wurde dabei niemand: Die vierköpfige Familie, der das Haus gehört, hat den Brand selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, als sie am Nachmittag nach Hause kam.

Die Familienmitglieder mussten dann mit ansehen, wie ihr Zuhause Opfer von Feuer und vor allem dicken Rauchschwaden wurde, während die Einsatzkräfte den Brand bekämpften. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus vorübergehend unbewohnbar. Die sichtlich mitgenommene Familienmutter rang um Fassung, als sie dem Reporter erklärte, was passiert war, dennoch strahlte sie in all der Verzweiflung auch Zuversicht aus: "Sachen können ersetzt werden. Zum Glück ist niemandem etwas passiert."

Kühlschrank in Flammen

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen, wie Einsatzleiter Sascha Schöpplein gegen 17 Uhr vor Ort berichtete. Der stellvertretende Kommandant der Ebelsbacher Feuerwehr erklärte weiter: "Kühlschrank und Gegenstände haben gebrannt", als die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehren Schönbach, Neubrunn, Ebelsbach und Kirchlauter waren mit einem Großaufgebot angerückt, darunter Atemschutzträger. Sie löschten das Feuer und brachten die verkohlten Gegenstände ins Freie. Kreisbrandmeister Martin Horn vermutete einen technischen Defekt als Brandursache, Genaueres werde aber noch von der Polizei ermittelt. Über die Schadenshöhe wurden noch keine Aussagen gemacht.