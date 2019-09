Zeil am Main vor 1 Stunde

Kultfilme

Zeiler Kino-Inhaber blickt zurück: Rebellen gegen die Erwachsenenwelt

Bruno Schneyer übernahm 1984 das Kino seines Vaters in Zeil. Für unsere 80er-Jahre-Serie blickt er in ein Jahrzehnt zurück, in dem die Haare wieder kürzer wurden und zahlreiche Filmklassiker das Licht der Leinwand erblickten.