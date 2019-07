Zeil am Main: Rentner wird auf Straße geschleudert - Verursacher flüchtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag (15. Juli 2019) auf der Staatsstraße zwischen Zeil am Main und Knetzgau (Kreis Haßberge) ereignet.

Haßberge: Mann von Roller geschleudert

Laut Informationen der örtlichen Polizei waren ein schwarzes Auto und ein Kleinkraftrad in den Vorfall verwickelt. Der 80-jährige Rollerfahrer wurde dabei von seinem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete mit seinem Auto zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife gefunden werden.

Im Kreis Haßberge werden auch in einem weiteren Fall Zeugen gesucht: Ein Tierarzt musste einer Katze ein Projektil entfernen.

Schwarzer Kombi und Roller beteiligt

Um den genauen Ablauf des aktuellen Unfalls zu klären werden nun Zeugen gesucht.

Wer dazu Auskunft geben kann, wird gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeidienststelle Schweinfurt-Werneck unter 09722/94440 zu melden.