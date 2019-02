Ein neunjähriges Kind soll in Zeil am Main vergewaltigt und sexuell missbraucht worden sein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist es im Januar diesen Jahres in zwei Fällen zur Vergewaltigung und zum schweren sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Kindes gekommen. Nachdem das Kind den Tatverdächtigen zufällig wiedererkannt hatte, konnte der 25-Jährige von der Polizei noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden.

Nach der zweiten Tat offenbarte sich der Junge am Dienstag (05.02.2019) seiner Mutter, die umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete, und schilderte ihr, dass er im Januar auf der Straße in Zeil am Main von einem unbekannten Mann angesprochen worden war.

Sexuelle Handlungen zwischen 25-Jährigen und Kind

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es in zwei Fällen zu sexuellen Handlungen zwischen dem 25-Jährigen und dem Kind. Sofort nach der Anzeigenerstattung durch die Mutter bei der Polizei Haßfurt übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen.

Tatverdächtiger in Zeil festgenommen

Kurz darauf wurde der Junge am Mittwoch (06.02.2019) zufällig auf einen Fußgänger aufmerksam und erkannte ihn als den Tatverdächtigen wieder. Eine sofort von der Mutter alarmierte Streife der Haßfurter Polizei nahm den Mann noch am selben Tag vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten eine geladene Luftdruckpistole, ein Einhandmesser und Geschosse für eine Luftdruckwaffe sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde gegen den Tatverdächtigen am Donnerstag (07.02.2019) Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung sowie des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in zwei Fällen erlassen. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zu den beiden Tatgeschehen machte der Tatverdächtige bisher keine Angaben.

Tatverdächtiger wegen Vergewaltigung vorbestraft

Der Tatverdächtige wurde bereits im Jahr 2013 wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen zu einer zeitigen Jugendstrafe verurteilt und stand nach der Vollverbüßung der Jugendstrafe unter Führungsaufsicht.

Zur Aufklärung des Tatablaufs führt die Kripo Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weiterhin intensive Ermittlungen durch. Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, wird derzeit keine weitergehende Auskunft erteilt.