Wunsch des Gartenbauvereins Eltmann ging in Erfüllung

"Wenn es nur trocken bleibt!" Dieser Wunsch von Manfred Krönert ging in Erfüllung, und so schien dem Spätsommerfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Eltmann zwar am Sonntag nicht die Sonne, doch viele Besucher nutzten trotzdem die Gelegenheit, den kleinen Markt anzusteuern.

Alle zwei Jahre organisiert der OGV Eltmann um seine beiden Vorsitzenden Manfred Krönert und Diana Heil-Stark dieses Fest, bei dem verschiedene Aussteller Blumen, Pflanzen und Dekoratives anbieten. Der geplante Freiluftgottesdienst zum Auftakt musste allerdings kurzfristig in die Stadtpfarrkirche verlegt werden; er wurde von Pfarrvikar Michael Weck zelebriert und von Werner Rottmann, Gerhard und Martina Bayer mit ihren Blasinstrumenten musikalisch umrahmt. Die meisten Gottesdienstteilnehmer blieben auch gleich zum Mittagessen, auch wenn viele ihr Spanferkel in der Stadthalle verzehrten, statt unter freiem Himmel.

Für einen Bummel über den Markt war das Wetter aber alles andere als unangenehm. Hier konnten die Besucher bei der Gärtnerei Nusser ihr Losglück versuchen oder sich mit herbstlichen Pflanzen eindecken. Für die herbstliche Deko der Famjlie Müller war das Wetter sogar die beste Werbung. Die katholische Bücherei und der Weltladen beteiligten sich am Markt ebenso wie viele Hobbybastler, und erstmals waren im Foyer der Stadthalle auch Gemälde zu erwerben. Auch musikalisch wurde der Tag schwungvoll begleitet. Gut besucht war die Kaffeestube des OGV in der Stadthalle, und so konnten am Abend doch alle recht zufrieden sein.