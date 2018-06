"Wonderfrolleins" erobern die Herzen

Fröhliche Stimmung





Mutter und Tochter gleichzeitig Fans





Heute gibt es Soul-Klassiker



Einen grandiosen Start hatte die Open-Air-Reihe "abend.licht" des Kulturamts Haßfurt am Donnerstagabend. Hatte es am Nachmittag noch leicht genieselt, blieb es den Abend über trocken und die rund 400 Besucher konnten das Konzert mit der Band "The Wonderfrolleins" im Rathausinnenhof und auf dem Platz vor der Stadthalle bei sehr milden Temperaturen genießen.Die Zeit des Petticoats und des Rock'n' Roll ist längst vorbei, doch die "Wonderfrolleins" Andrea Paredes Montes (Leadgesang, Gitarre), Lexi Rumpel (Bass, Gesang ) und Isabelle Bodenseh ( Querflöte , Melodika, Percussion, Gesang) sowie Uta Wagner am Schlagzeug ließen sie mit einem musikalischen Feuerwerk der Leidenschaft aufleben. "Wir sind für Euch von weither angereist. Wir kommen direkt aus den 1950er Jahren" verkündete Paredes Montes, die das Publikum durch den Abend führte.Mitgebracht hatten die energiegeladenen Damen eine Reihe von Hits und Schlagern, von "Rote Lippen soll man küssen" über "Let's twist again", "Schuld war nur der Bossa Nova", "Schöner fremder Mann" bis hin zu "Liebeskummer lohnt sich nicht", "Ein Schiff wird kommen", "Seemann, deine Heimat ist das Meer" und "Volare". Mit ihrer Hingabe an die 1950er und 1960er Jahre wickelten sie ihre Zuhörer leicht um den Finger.Während Andrea mit ihrer Stimme und ihrem Temperament begeisterte, Lexi groovende Basslinien beisteuerte und Uta anstelle des erkrankten Don Giorgio mit flotten Rhythmen am Schlagzeug aufwartete, faszinierte Isabelle mit ihren Soli an der Querflöte und Melodika. Von Anfang an herrschte eine fröhliche Stimmung auf dem Platz, der mit wechselnden Lichtspielen beleuchtet wurde, und die Zuhörer ließen sich nicht lange bitten, mitzusingen, mit zu klatschen oder vor der Bühne zu tanzen. Vielfach in Petticoats gekleidet, zogen natürlich auch die Tänzerinnen alle Blicke auf sich.Marianne Bauer aus Haßfurt, die mit ihrer Tochter Ilona gekommen war, schwelgte dabei in Erinnerungen. "Ich habe diese Zeit des Rock'n'Roll, des Twists und des Petticoats miterlebt und fühle mich jetzt, als ob ich dorthin wieder zurückgeschwebt bin", erzählte die heute 71-Jährige, die aus Todenbüttel in Schleswig-Holstein stammt und in ihrem Dorf zu den Tanzveranstaltungen und Bällen ging. "Damals war ich 16/17 Jahre alt und fand die Zeit einfach geil."Tochter Ilona wiederum fand es lustig, dass auch sie die Lieder noch alle kannte. "Es ist sehr schön, heute mit meiner Mutter hier zu sein, mit ihr zu tanzen und Spaß zu haben!" Marianne Bauer berichtete, dass sie mit 13 Jahren von ihrem Schwager einen Plattenspieler und einige Schallplatten geschenkt bekam. "Da waren auch einige Lieder, die ich heute gehört habe, dabei", freute sie sich."So etwas müsste es öfter geben", schwärmte sie, "denn für ältere Menschen gibt es nur selten solche Veranstaltungen."Auch Britta Zehe aus Haßfurt war begeistert: "Endlich gibt es nach sechs Wochen Pause wieder einmal ein Event in Haßfurt, zu dem man hingehen kann", sagte sie und lobte: "Die Stimmung ist sehr fröhlich, die Musik ist sehr schön und sie beschwingt mich geradezu!"Am heutigen Samstag ab 20 Uhr spielt zum Abschluss die Band "Souled Out" Rock- und Soul-Klassiker. Von Marvin Gaye bis zu den "Doobie Brothers" reichen die Einflüsse auf das Repertoire, das die Band präsentiert.