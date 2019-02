Wohnen und Verkehr interessierten besonders

Bevor bei der Bürgerversammlung in Knetzgauer Ortsteil Unterschwappach persönliche Anliegen der Besucher zum Tragen kamen, ging Bürgermeister Stefan Paulus vor den rund 35 Besuchern im Sportheim auf abgeschlossene und zukünftige Projekte im Gemeindebereich ein. Eines der Themen war die Erschließung von Baugebieten. Die Nachfrage nach Bauland sei enorm, so Paulus. Deshalb habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren weitere Baugebiete erschlossen.

Dennoch müsse aus Sicht des Bürgermeisters die Gemeinde nachhaltig agieren, bevor immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen werden. Paulus erinnerte an riesengroße Flächen, die in Bayern verbaut werden. Hinzu kämen zahlreiche freie Grundstücke, die sich in privater Hand befinden, aber nicht bebaut werden. Mehr als 100 davon gibt es laut Paulus im Gemeindebereich. Deshalb mache er sich auch für die Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke stark. In Unterschwappach selbst wurde am Ortsende in Richtung Steinsfeld ein Neubaugebiet mit fünf Bauplätzen ausgewiesen.

Wahllokal bleibt

Wie Paulus erklärte, können die Wähler auch künftig ihre Stimme in einem örtlichen Wahllokal abgeben. Zwar sähen die Vorschriften vor, dass die Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirks nicht so gering sein darf, dass erkennbar wird, wie einzelne Personen gewählt haben. Die ursprünglich vorgesehene Auflösung des Wahllokals in Unterschwappach sei aber zurückgenommen worden. Bei der Europawahl, die in wenigen Monaten ansteht, und bei der Kommunalwahl in gut einem Jahr dürfen die Unterschwappacher ihre Stimme also an der Urne im eigenen Ort abgeben.

Bei den Wortmeldungen dominierte das Thema Verkehrsaufkommen. Robert Warmuth beklagte zu hohe Geschwindigkeiten an der Ortsausfahrt Richtung Steinsfeld. Laut Bürgermeister hat die Gemeinde an Kreis- und Staatsstraßen keine Möglichkeiten, verkehrsrechtliche Beschränkungen zur Geschwindigkeit anzuordnen. Paulus verwies auf eine Art "Bürgerinitiative", die von der Gemeinde unterstützt wird. Sie richtet sich mit Appellen, Petitionen und Briefen an Landrat und Abgeordnete, um Verbesserungen in Sachen Verkehrsberuhigung zu erzielen.

Paulus bedauerte, dass die Politik zu wenig gegen schnelles Fahren unternehme. Die Diskussion um das Tempolimit auf den Autobahnen zeige ihm, dass man kein Interesse habe, vernünftig mit dem Thema umzugehen.

Bitte um Kontrollen

Stefan Lindner bat darum, in der Dorfstraße das mobile Geschwindigkeitsmessgerät der Gemeinde aufzustellen. Außerdem sollte die Gemeinde den fließenden Verkehr überwachen. Laut Bürgermeister ist für die Gemeinde eine Überwachung des fließenden Verkehrs aus wirtschaftlichen und logistischen Gründen nicht möglich.

Dieter Oster meinte, dass vor allem Einheimische zu schnell fahren. Ingeborg Lindner empfahl, zur Verringerung der Geschwindigkeit am Ortsausgang Richtung Steinsfeld am Seitenstreifen einen Baum zu pflanzen. Margit Warmuth sprach sich gegen diesen Vorschlag aus, da durch die Baumpflanzung ihre Hofausfahrt beeinträchtigt wäre.

Julius Pohli behauptete, dass getrocknete Klärschlämme über die Baywa an Landwirte verkauft werden. Außerdem beklagte er sich über das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Hier würde zu Unrecht die Landwirtschaft an den Pranger gestellt. In diesem Zusammenhang informierte der Bürgermeister über das Projekt "Blühender Landkreis", an dem die Gemeinde Knetzgau mit mehreren Flächen beteiligt ist.

Martin Etzel erkundigte sich nach der möglichen Bebauung der Baugrundstücke des ehemaligen Waldmann-Anwesens. Laut Paulus gibt es für das Baugebiet keinen Bebauungsplan. Ortssprecher Günter Englert bat darum, die Verschleißdecke des Straßenabschnittes Trappgasse von der Dorfstraße bis zum Feuerwehrhaus sowie in der Meffertstraße zu erneuern. Zudem informierte der Ortssprecher über den regelmäßigen Bürgerstammtisch in Unterschwappach.