Wie in Gated Community: Studentin Johanna Heim (23) aus Heubach moderierte drei Monate in Namibia

Die Schüsse rissen Johanna Heim mitten in der Nacht aus dem Schlaf. An Feuerwerksraketen dachte sie zuerst. Kracher, die bei einer Hochzeit gezündet wurden. Am nächsten Tag klärte sie eine Arbeitskollegin auf: In der Nachbarschaft habe es eine Schießerei gegeben. Also nichts Besonderes.

Drei Monate hat die 23-jährige Johanna Heim aus Heubach als Praktikantin beim deutschsprachigen Sender "Hitradio Namibia" in Windhoek gearbeitet. Wohnen hinter hohen Mauern und ein unsicheres Gefühl beim Gang über die Straße, das prägte den Alltag der Studentin. Aber auch eine unglaubliche Gelassenheit ihrer Mitmenschen, die die meisten Deutschen wohl nicht einmal im Urlaub finden.

Überraschung im namibischen Supermarkt

In namibischen Supermarktregalen stehen "Gut & Günstig"-Produkte. Das war eine der ersten Überraschungen für die Heubacherin. "Namibia ist sehr westlich beeinflusst", erzählt Johanna Heim, während sie zurück in Deutschland am heimischen Küchentisch vor einer großen Tasse Kaffee mit Mandelmilch sitzt. "Es ist ein anderer Kontinent, die Leute dort sind ganz anders drauf - aber mit Deutsch kommt man gut zurecht." Einer der Gründe, warum sie sich für das Praxissemester im Süden Afrikas entschieden habe.

Ganz ohne Erwartungen sei sie Anfang Oktober nach Windhoek aufgebrochen. Nur dass ihr der Flug schreckliche Angst bereiten würde, das wusste sie ganz sicher. "Aber wenn du was erleben willst, musst du eben in den Flieger steigen", ist Johanna Heim klar. Um den Flug überstehen zu können, hat die Studentin einen fragwürdig klingenden Trick angewendet. "Mir wurde immer empfohlen, vorher ein Bier zu trinken." Bier, Beruhigungstablette und mitfühlende Sitznachbarn: Diese Kombination brachte sie stressfrei nach Namibia.

Drei Monate in Namibia moderiert

In Deutschland hat die 23-Jährige bereits mehrere Praktika beim Radio hinter sich. Doch die Arbeit beim namibischen Sender lief anders als gewohnt. "In Deutschland durfte ich die Beiträge nur schreiben und schneiden, aber nicht moderieren", erzählt sie. "In Namibia hörten die Leute drei Monate lang meine Stimme."

Mit Maximilian Huber, einem Studenten aus Passau, moderierte sie täglich eine Nachmittagssendung zwischen 16 und 18 Uhr. Verhaspelte sie sich dabei, war das nicht weiter schlimm. "Es wurden Sachen gesendet, die würden in Deutschland nie laufen", erzählt die 23-Jährige. Eine Arbeitsweise, die ihr zunächst schwerfiel. "Aber dort sind die Prioritäten eben anders. Für die Hörer ist wichtig, dass sie überhaupt Radio empfangen können. Da habe ich gemerkt: Es funktioniert auch mit weniger Stress."

Leben wie in Gated Community

Mit Maximilian Huber teilte sie sich während der drei Monate eine Wohnung. Wie eine "Gated Community" sei ihr das Viertel vorgekommen. "Einmal habe ich in unserer Küche keinen Dosenöffner finden können, da wollte ich schnell zu den Nachbarn rüber", erinnert sie sich. Doch als sie vor hohen Mauern ohne Klingel stand, kehrte sie wieder um. "Da habe ich eben was anderes gegessen."

Nachts nicht alleine in der Stadt herumlaufen, nicht ohne Begleitung joggen und sich nicht mit vollen Einkaufstüten auf offener Straße zeigen - das wurde Johanna Heim gleich zu Beginn eingetrichtert. "Ich hab mich viel bedachter verhalten, aber für die Leute vor Ort ist es Normalität."

Und dennoch: Die Namibier hätten eine Ruhe an sich, die sie zunächst verrückt gemacht und dann angesteckt habe. "Die Leute lassen sich mehr Zeit", erklärt sie. "Ich bin eigentlich sauungeduldig, aber Namibia hat mich gelassener gemacht." Gelassener und empfindlicher für westlichen Überfluss und überlaufene Städte. "Namibia ist leer. Du siehst auf dem Land mal ein Zebra oder eine Giraffe. Aber ansonsten kannst du fahren und fahren - und bist allein."

Viel Zeit für Ausflüge sei ihr neben der Arbeit nicht geblieben. Mit ihrem deutschen Kollegen besuchte sie aber den Slum Katatura, was übersetzt bedeutet: "Der Ort, an dem wir nicht leben wollen." Blechhütte neben Blechhütte, kein fließendes Wasser, keine Duschen, dafür rivalisierende Stämme und Berge von Tierknochen, die sich hinter den Häusern auftürmen. "Da bin ich aufgefallen wie ein weißer Hund", erzählt die Studentin. Den Kindern habe sie Süßigkeiten mitgebracht. An jeden ihrer Finger klammerte sich von da an eines der Kleinen, in der Hoffnung, Johanna könnte sie in ein schöneres Zuhause bringen. "Das hat mich so schrecklich traurig gemacht."

Heimweh nach Deutschland

Das Heimweh kam gleich nach der Ankunft in Windhoek. Die ersten vier Wochen seien ihr schwer gefallen, gibt sie zu. Aber in den Herbstferien standen auf einmal Mama, Schwester und ihr Freund vor ihr. Überraschung geglückt. "Jeder hat von dem Besuch gewusst, nur ich nicht." Wie sich ihre Tochter durch die Zeit im Ausland verändert habe? "Die gibt jetzt mehr an", sagt Mutter Monika und erntet dafür einen ungläubigen Blick ihrer Tochter. "Sie ist selbstbewusster", schiebt Monika Heim nach. "Aber ansonsten noch genauso lieb wie vorher."

2 Semester hat Johanna Heim noch vor sich. Sie studiert an der Ansbacher Hochschule Ressortjournalismus.

10,5 Stunden dauerte der Flug in die namibische Hauptstadt Windhoek. Für Johanna Heim eindeutig zu lang.