Wie ein Stachel im Oberauracher Fleisch...

Der Landkreis Haßberge hat ein beeindruckendes Netz an Radwegen ausgeschildert. Leider halten nicht alle Teilstrecken das, was der durchschnittliche Radfahrer (also Nicht-Mountainbiker) erwartet. Mindestens einmal absteigen und schieben müssen viele beispielsweise auf der Strecke zwischen Unterschleichach und Tretzendorf, wenn sie nicht ohnehin die Staatsstraße benutzen, weil sie den Zustand des ausgeschilderten Radweges durch den Wald kennen.

Seit drei Jahrzehnten Thema

Das Thema Radwegeverbindung Unterschleichach-Tretzendorf ist seit fast 30 Jahren ungelöst und damit klafft mitten in der Gemeinde eine schmerzhafte Lücke im Radwegenetz, während sich die Großgemeinde Oberaurach mittlerweile ins Maintal und nach Rauhenebrach hinüber optimal vernetzt hat - mit geteerten, straßenbegleitenden Radwegen und mit finanzieller Beteiligung des Staates.

Dabei war an dieser Stelle in Oberaurach mit am frühesten die Forderung nach einem Radweg ausgesprochen worden. In den Anfangsjahren, als vor allem die Bevölkerung aus Trossenfurt-Tretzendorf und den drei Schleichach-Orten einen solchen Radweg forderte, scheiterte der Bau an finanziellen Hürden. Geld war keines da. Denn die Gemeinde hatte große Projekte in Kanalisation und Wasserversorgung zu stemmen und das Straßenbauamt zog sich auf die Verkehrsbelastung der Straße zurück. Diese sei zu niedrig, hieß es dort, um einen separaten Radweg zu rechtfertigen.

Zustimmung unter einer Bedingung!

Als 1993 der Aurach-Grund zusätzlich zu den Flora-Fauna-Habitat- und anderen Umweltschutzauflagen auch zum Naturschutzgebiet ausgewiesen werden sollte, stimmte der Gemeinderat Oberaurach nur zu, wenn der geplante Radweg entlang der Straße nicht beeinträchtigt würde.

Viele Jahre unterschiedlichster Planungen, Unterschriftenlisten und turbulente Bürgerversammlungen folgten, ein Radweg entlang der Straße scheiterte immer wieder. Um die Gesamtkosten für das Straßenbauamt zu mindern, baute die Gemeinde mit Zuschüssen aus Finanzausgleichsmitteln den ersten Kilometer Radweg von Tretzendorf über den Seedamm hinweg zur Staatsstraße mit einer Pflaster-Oberfläche aus, die Weiterführung scheiterte immer wieder am Naturschutz.

Weil man erkannte, dass es für die Umsetzung an der Straße einen langen Atem braucht, nutzte die Gemeinde den Wegebau im Zuge der Flurbereinigung, um zumindest eine Flurwegeverbindung in der Längsachse der Gemeinde zu schaffen. Die heute als Radweg ausgeschilderte "Waldtrasse" entstand als kombinierter Wirtschafts- und Radweg. Auch hier waren schwierige Verhandlungen zu führen, ein großer Teil des Weges führt über Eigentum der Bürgerspitalstiftung Bamberg. Deren Nutzungsanforderungen und den Naturschutzauflagen war es geschuldet, dass der frühere Bürgermeister Siegmund Kerker seine Ankündigung, hier würde ein Radweg mit Asphaltoberfläche entstehen, zurücknehmen musste.

Schottersteinchen rutschen weg

Ein Schotterweg entstand. 2011 war er fertig, die Decke werde sich noch verfestigen, hieß es damals. Das hat sie - unter anderem wegen der kombinierten Nutzung durch Land- und Forstwirtschaft - bis heute auf großen Strecken nicht getan. Damit ein Weg durch den Wald gut haltbar ist, braucht er ein Dachprofil für die Entwässerung, daneben einen tiefen Graben - aus dieser Sicht ist der Weg optimal gebaut. Radfahrer aber - vor allem Familien mit Kindern oder ältere Radler haben damit an vielen Stellen ein Problem.

Und vor allem kurz vor Tretzendorf steht eine Mutprobe an: Statt am Rand des Wiesengrundes entlang wurde der Weg vom Naturschutzgebiet weg steil den Berg hinauf geführt - genauso steil geht es gegenüber wieder bergab. Wegen der Steigung und natürlich wegen des rutschigen Schotterbelages wagen viele Durchschnitts-Radfahrer die Abfahrt nicht und steigen ab - wenn sie rechtzeitig bremsen und zum Stehen kommen, ohne zu stürzen. "Viele Leute haben mich schon angesprochen, was wir uns dabei gedacht haben, einen Schotter-Radweg zu bauen. Sie würden den Weg kein zweites Mal fahren", sagt Oberaurachs Zweiter Bürgermeister Hans Albert, der im Aurachgrund landwirtschaftliche Grundstücke bewirtschaftet und beobachtet, wie der Radverkehr nach wie vor auf der Staatsstraße stattfindet. "Dort ist es in den Kurven lebensgefährlich. Ich sehe als Radfahrer immer zu, dass ich da so schnell wie möglich rum komme".

"Das ist ein schier endloses Ärgernis, dass wir hier nicht vorwärts kommen", pflichtet Bürgermeister Thomas Sechser auf Anfrage bei. Die Notlösung auf dem Waldweg könnte dem Projekt jetzt sogar den Todesstoß versetzen. "Eigentlich hatten wir nach langem Kampf und unzähligen Umweltverträglichkeitsstudien eine Genehmigung der Regierung von Unterfranken. Mit hohen Auflagen bezüglich Ausgleichsflächen hätten wir den Weg bauen dürfen. Doch dann hat der Bund Naturschutz die Regierung verklagt, die Genehmigung sei nicht rechtens," erzählt Sechser.

Angesichts der umfangreichen Vorarbeit konnte er sich nicht vorstellen, dass das Verwaltungsgericht dieser Auffassung folgen könnte, doch bei einem Anhörungstermin, der ein ganzes Jahr lang immer wieder verschoben worden war, erklärte der Richter, dass seiner Meinung nach eine "zumutbare Alternative" zur Verfügung stehe und die Regierung deshalb die Trasse an der Straße nicht genehmigen dürfe.

Nicht im Sinne der Bevölkerung von Oberaurach

"Unsere Bevölkerung ist entrüstet über diese Auffassung, aber momentan können wir wenig anderes tun, als abzuwarten, wie das Gericht entscheidet. Schließlich sind ja nicht wir die Beklagten, sondern die Regierung von Unterfranken". Die Radweg-Lücke mitten in Oberaurach wird womöglich also noch länger eine Hängepartie bleiben.