Wenn sich Lebensträume erfüllen

"Ich würde mir so sehr wünschen, ein Instrument zu lernen", sagt Maria Schuler aus Gädheim. "Mein Mann, mein Sohn, meine Schwiegertochter und meine drei Enkel spielen alle ein Blasinstrument, nur ich hatte nie die Gelegenheit dazu." So wie Maria Schuler möchten auch Christa Müller aus Waldsachsen, ihre Schwägerin und Andrea Schamberger aus Hofheim ein Instrument lernen. Sie alle träumen dabei von einer Erwachsenen-Bläserklasse und hoffen, dass sich noch weitere Frauen und Männer diesem Wunsch anschließen. Denn dann könnte ihr Traum Wirklichkeit werden.

Bläserklassen gibt es bereits an vielen Schulen im Landkreis. Allerdings ist ihr Hauptmerkmal, dass sie Schülern in der dritten und vierten Klasse, also Kindern, vorbehalten sind. Armin Schuler, Sohn von Maria Schuler und Leiter des Musikbahnhofs Gädheim, beispielsweise unterrichtet in drei Bläserklassen. Daneben ist er aber auch seit fünf Jahren Leiter einer Erwachsenen-Bläserklasse in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg). In dieser Bläserklasse lernen und spielen immerhin 29 Frauen und Männer zwischen Mitte 40 und Mitte 70 mit großer Freude. Es war der Vorsitzende des Musikvereins Unterpleichfeld, Andreas Kleinhenz, der die Anregung dazu gab und Armin Schuler als Lehrer und Leiter ins Boot holte.

Große Begeisterung

Krimhild Hornschuch aus Veitshöchheim zählt zu den Musikern, die mit großer Begeisterung dabei sind. "Mein Lebenstraum war schon immer, Querflöte zu spielen", sagte die 67-Jährige, die bislang nur Blockflöte spielte. "Mit der Bläserklasse hat sich mein Traum erfüllt". Sie ist außerdem die gute Seele der Bläserklasse, die sich nach der zweijährigen Anfangsphase den Namen "Im Takt" gegeben hat. Sie organisiert alles, motiviert die Mitglieder und genießt deren Wertschätzung. So gibt es keine Fluktuation in der Kapelle: vielmehr sind zu den 27 Musikern am Anfang noch zwei neue hinzugestoßen. "Das Spielen macht nicht nur Spaß, es bestätigt mich auch", sagte sie. "Ich kann jedem nur sagen: man kann in jeder Lebensphase ein Instrument lernen!"

Chemie stimmt

Dem kann der 69 Jahre alte Albin Reichert aus Würzburg nur zustimmen, der das Euphonium spielt. "Ich wollte schon immer ein Instrument lernen, hatte aber nie die Gelegenheit dazu", erklärte er. Wie alle anderen Mitglieder auch, nimmt er jede Woche sowohl an den Orchesterproben mit Armin Schuler als auch an den Registerproben im Kulturzentrum Unterpleichfeld teil. "Anfangs dachte ich: das begreifst Du doch nie, denn das Noten lesen ist nicht leicht und ich übe immer noch", sagte er. "Doch Armin Schuler leistet hervorragend Arbeit und die Chemie zwischen ihm und uns stimmt!"

Angesichts dieser hervorragenden Zusammenarbeit würde sich Christa Müller freuen, wenn auch eine Erwachsenen-Bläserklasse am Musikbahnhof in Gädheim zustande käme. "Als Mädchen durfte man früher kein Instrument lernen, außerdem hatte man auch gar kein Geld für ein Instrument", schilderte die 65-Jährige. "Mein Bruder durfte Trompete spielen und so war ich auf ihn immer neidisch. Denn Musik ist etwas Herrliches". Von dem Wunsch, zu musizieren, getrieben, hatte sie sich vor fünf Jahren der neugegründeten Veeharfen-Gruppe von Pfarrer Marcus Döbert in Schonungen angeschlossen.

"Denn da musste man keine Noten lesen können", sagte sie. "Ich war begeistert und spielte mit Leidenschaft, aber dann wollte ich endlich Noten lesen können, um Stücke für die Veeharfe umschreiben zu können." Sie fragte Armin Schuler, ob er ihr dies und das Flötenspiel beibringen könnte und so spielt sie seit zwei Jahren Blockflöte. "Doch das reicht mir jetzt auch nicht mehr und ich würde gerne ein neues Instrument - vielleicht Saxofon - in einer Erwachsenen-Bläsergruppe lernen." Ihr Traum ist es, wenigstens Kirchenmusik spielen zu können. Wie sie mitteilte, würde auch ihre Schwägerin gerne mit einsteigen.

Kindsheitswunsch

Andrea Schamberger wollte schon als Kind in einer Blaskapelle spielen, konnte sich ihren Wunsch aber bislang nicht erfüllen. "Mein Mann ist Schlagzeuger und meine beiden Kinder spielen im Jugendblasorchester Hofheim bei Armin Schuler und jetzt möchte ich auch ein Blasinstrument, am liebsten Klarinette, lernen", teilte die 42-Jährige mit, die bereits Klavier und Orgel spielt. "Aber diese Instrumente kann ich schlecht mitnehmen", bedauerte sie. Sie möchte gerne in der Familie musizieren und das alljährliche evangelische Gemeindefest sowie Familiengottesdienste mitgestalten.

Wie Armin Schuler erzählte, sei er bereit, eine Erwachsenen-Bläserklasse am Musikbahnhof in Gädheim zu leiten. Neben den wöchentlichen Proben seien auch kleinere Konzerte und Vorspielabende geplant. Allerdings benötige er dazu rund zehn Interessierte. Junggebliebene Erwachsene sollten sich daher bei ihm unter der Telefonnummer 0172 8333417 melden.

Die Klasse ist auf zwei Jahre angelegt und die Teilnehmer zahlen einen Unterrichtsbeitrag. Instrumente können sie gerne über verschiedene Musikhäuser leasen. Der Registerunterricht wird von Musiklehrern des Musikbahnhofs übernommen. "Man braucht keine Vorkenntnisse", sagte Armin Schuler. "Auch in Unterpleichfeld konnten 80 Prozent der heutigen Musiker kein Instrument und haben sich trotzdem sehr gut eingearbeitet. Alle machen das super!", betonte er. "Erwachsene können genauso gut wie Kinder in diesen zwei Jahren ein Instrument erlernen."