Haßfurt vor 1 Stunde

Bildung

Wenn Kinder Technik machen

Der Landkreis Haßberge will "Digitale Bildungsregion" werden. Die Bewerbung wurde bereits eingereicht. Welche Projekte aktuell schon umgesetzt werden, durfte der Bildungsrat am Donnerstag im Schulzentrum in Haßfurt miterleben.