Wenn Hunde zu tanzen beginnen

Im Rhythmus der Musik



"Jenna" machte es großen Spaß , ebenso "Lilly", "Shadow", "Cuinn", "Dusty" oder "Candys. Und natürlich ihren zweibeinigen Besitzern. Kein Wunder, dass die Eltmanner Hundefreunde (VdH) nach der geglückten Premiere vor einem Jahr zum zweiten Mal ein "Dogdance-Turnier" veranstalten. Am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, steht ab 10 Uhr erneut eine 18 mal 15 Meter große "Natur-Tanzfläche" auf dem Vereinsgelände am Main im Blickpunkt. Mehr als 70 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet."Dogdancing" ist eine Hundesportart, die ihren Ursprung in den USA hat. Dabei bewegen sich Hund und Mensch rhythmisch zu musikalischer Begleitung. Es basiert auf grundlegendem Hundegehorsam und stellt hohe Anforderungen an Mensch und Tier gleichermaßen. "Dogdancing" vereint Elemente des Obedience, wie etwa sehr aufmerksames "Bei-Fuß-Gehen", mit speziellen Kunststücken zu einer tänzerischen, musikalisch präsentierten Choreographie.Typische Kunststücke sind etwa Beinslalom, Rückwärts gehen, Seitengänge, Drehungen, Pfotenarbeit, Sprünge über oder durch die Arme des Hundeführers, Laufen zwischen den Beinen oder Männchen machen. Es hat sich zu einer Alternative von sogenannten "Obedience-Wettbewerben, die vorgegebene Bewegungselemente zusammenfassen, entwickelt. Die Tanzfiguren beim "Dogdancing" werden vom Mensch-Hund-Team im Rhythmus der Musik teils gegeneinander, teils auf Distanz getanzt.Am Samstag sind in Eltmann wieder die sogenannten "Fun Klassen" zu sehen mit Futter und auch Spielsachen im Ring "für alle Anfänger und alle die üben wollen, um etwas neues auszutesten", wie VdH-Vorsitzende Heidi Brix erklärt. Die Kategorien: "Beginner" (erster Start im Dog Dance), "Open" (für alle), Trio (eine Mensch, zwei Hunde), Quartett (zwei Menschen, zwei Hunde) sowie "Lucky Dip" (die Musik wird erst früh ausgelost). Bei Fun-Turnieren gibt es keine Platzierung, sondern nur Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge vom Richter.Am Sonntag sind dann neben den "Fun Klassen" erstmals auch die offiziellen Klassen zu sehen: Freestyle ("typisches Dog Dance", Tricks und Fußpositionen), HTM (Hellwork to music), was eine Auswahl der 16 verschiedenen Fußpositionen beinhaltet und Tricks nur als Übergang zwischen den Fußpositionen erlaubt. Insgesamt handelt sich wieder um ein kleines "Outdoor Turnier" nach dem gültigen Reglement des Vereins "Dogdance International" (DDI).Derweil freut sich Heidi Brix sehr, dass auch wieder Vereinsmitglieder an den Start gehen. Darunter ihre Tochter Steffi, seit drei Jahren die Leiterin der "Dog-Dance"-Abteilung. Ebenso Franzi Düring, Heike Launer und Katja Iffland, Christine Thomann, Patricia Embro sowie Katja Wolf. Zuschauer sind herzlich eingeladen bei dieser besonderen Tanz-Veranstaltung der Eltmanner Hundefreunde. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.