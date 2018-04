Wasserpreis für Zeil und Ebelsbach bleibt stabil

Alles ist stabil: der Wasserpreis ebenso wie die Mengen, die verbraucht werden. Keinerlei "Ausreißer" wurden bei der Sitzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Zeil/Ebelsbach-Gruppe am Dienstagnachmittag in Zeil sichtbar. Der Zweckverband beliefert die Haushalte in den beiden Kommunen Zeil und Ebelsbach. Der Geschäftsführer des Verbandes, Andreas Trautner, legte den Verbandsräten, die vom Zeiler Stadtrat und vom Ebelsbacher Gemeinderat benannt werden, die Zahlen für 2016 vor. Aus den Daten geht hervor, dass in dem Jahr sogar ein Überschuss von rund 77 000 Euro erwirtschaftet wurde.



Das Trinkwasser für die Stadt und die Gemeinde wird in drei Quellen im Raum Neubrunn sowie aus fünf Brunnen im Maintal bei Ebelsbach gefördert. Von dort gelangt es in die Aufbereitungsanlage in Ebelsbach, ehe es über die Versorgungsleitungen und die Hochbehälter bei den Bürgern ankommt.



2016 hat der Zweckverband rund 490 000 Kubikmeter Wasser an die beiden Kommunen abgegeben. Diese Menge ist seit Jahren weitgehend stabil. Nur 2015 war es etwas mehr (rund 520 000 Kubikmeter), weil das Jahr trockener war als sonst. Über zwei Drittel der 490 000 Kubikmeter flossen nach Zeil, knapp ein Drittel wurde für Ebelsbach abgegeben.



Der Zweckverband berechnet der Gemeinde und der Stadt einen Verkaufspreis von einem Euro pro Kubikmeter. Der Ein-Euro-Satz ist seit Jahren stabil und soll es weiterhin bleiben. Welchen Preis die beiden Kommunen den Bürgern berechnen, liegt in deren Verantwortung.



Der Nitratwert des Trinkwassers im Versorgungsnetz liegt laut Trautner bei 11,6 Milligramm pro Liter (mg/l). Der Grenzwert beträgt 50 Milligramm pro Liter. Möglich sind die 11,6 mg/l, weil das Wasser in der Aufbereitungsanlage gemischt wird; das Neubrunner Wasser hat einen durchschnittlichen Nitratwert von 50,1 mg/l, das Brunnenwasser aus Ebelsbach von 4,8 mg/l.



Sehr niedrig sind die Wasserverluste im Versorgungsnetz (Rohrbrüche, undichte Leitungsstellen). Sie liegen bei einem Prozent. Selbst ein Wert von zehn Prozent Wasserverlust gilt noch als gut.