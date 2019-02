Auf vier Straftaten auf einen Streich brachte es ein 56-jähriger Mann am 2. Mai vergangenen Jahres. Gegen 21.15 Uhr abends parkte er vor der Sparkasse in Hofheim sein Auto und stieß dabei mit der Stoßstange gegen das Heck eines dort geparkten Fahrzeugs. Anstatt auszusteigen, setzte er die Fahrt fort und startete einen erneuten Einparkversuch, indem er sein Auto rückwärts fuhr. Beim Aussteigen schlug er die Fahrertür gegen das neben ihm parkende Auto, das er kurz zuvor bereits beschädigt hatte. Dem geschädigten Fahrer bot er an, das Malheur "so regeln" zu wollen. Wenn die Polizei etwas möchte, solle sie ihn doch zu Hause besuchen, schlug er vor und machte sich auf den Heimweg in den nördlichen Landkreis, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Geschädigte hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, das er der Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher erhielt daraufhin wenig später Besuch von einer Polizeistreife, der er jedoch die Haustür nicht öffnete, sodass die örtliche Feuerwehr die Tür aufbrechen musste. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Wohnung wahrnahmen, veranlassten sie eine Blutentnahme im Haßfurter Krankenhaus, die einen Alkoholwert zum Tatzeitpunkt von 1,18 Promille ergab.

Weitere Recherchen des ermittelnden Polizeibeamten ergaben, dass der 56-jährige Verkehrssünder keine Fahrerlaubnis hat, weshalb er am Mittwoch am Amtsgericht in Haßfurt wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Schwarzfahrens, Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu 40 Euro verurteilt wurde. Außerdem verhängte das Gericht eine Fahrsperre von weiteren zwölf Monaten. Der Angeklagte schwieg vor Gericht.

Der Geschädigte und dessen Freundin, die auf dem Beifahrersitz saß, gaben an, dass es bei der Kollision "ordentlich gerumst" habe und der Angeklagte die Fahrertür auf ihr Auto "geknallt" habe. Ein Gutachter schätzte den Schaden auf 1696 Euro. Der Gang des 56-Jährigen sei wankend gewesen.

Es war nicht das erste Verkehrsdelikt des Angeklagten. Wenige Zeit vor der jetzt verhandelten Tat wurde er wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, bei der er mit 1,33 Promille ein anderes Fahrzeug beim Überholen touchierte. Um den Wert von 1,18 Promille unter den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, die ab 1,1 Promille beginnt, zu drücken, gab der Angeklagte an, daheim, nach der Fahrt, noch Alkohol getrunken zu haben. Zur Tatzeit habe er daher weniger als 1,1 Promille intus gehabt, was für ihn strafmindernd sei - so hoffte er.

Doch ein medizinisches Gutachten widerlegte diese Behauptung. Denn mit modernen Methoden kann heutzutage die Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt einigermaßen genau festgestellt werden. Der Staatsanwalt forderte daher eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro plus eine 14-monatige Fahrsperre. Die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, blieb knapp unter der Forderung des Anklagevertreters. Den angeblichen Nachtrunk bezeichnete sie als abwegig, die Rückfallgeschwindigkeit als beachtlich. Der Verurteilte habe sich "fast schon reichsbürgermäßig" verhalten, sagte sie in der Urteilsbegründung.