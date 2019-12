Unglückslamm hat in Ebelsbach saumäßig Glück

Der gute Hirte hatte nichts bemerkt. Wie auch, war eines seiner Schäfchen bei Ebelsbach doch buchstäblich vom Erdboden verschwunden, aufrecht stehend in ein schafshohes Erdloch (vermutlich ein Bibergang) nahe des Baches geplumpst. Die Herde zog weiter, das Schaf steckte in seiner misslichen Lage fest. Die Beine im Schmodder gefangen und den Kopf senkrecht hochgereckt. Da halfen weder Müh noch Mäh! Wäre nicht eine Frau mit Hund gekommen, hätt sich ein Herz genommen. Wer weiß....

Der Vierbeiner erschnüffelte das arme Viech und Frauchen rief sogleich die Feuerwehr zu Hilfe. "Wie abgemessen" sei das Loch für das Schaf gewesen, berichtet Feuerwehrmann Andreas Hoch von der Rettung aus aufgeweichtem Boden. Mit einer Baggerschaufel erweiterte man das Loch; später war Werkzeug tabu, man wollte die wollige Gefangene ja nicht verletzen! Zwölf Mann buddelten also, teils mit bloßen Händen. Zum Glück hatte die Zippe keinen Bock, sich groß zur Wehr zu setzen. Erst draußen strampelte das Unglückslamm erleichtert auf. Schwein gehabt!

Apropos: Die Sauerei im Fell, alles war braun verpappt, kam am nächsten Tag ab. Da war, im Tierheim in Zell, Duschen angesagt. Jetzt ist das Schäflein, wie man so sagt, ins Trockene gebracht.