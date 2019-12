Bei Greßhausen kam am Mittwoch (18. Dezember 2019) um 21 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem VW Polo von der Kreisstraße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein weiterer Unfall passierte am Donnerstag bei Rügheim. Auch da geriet ein 18-Jähriger von Straße ab. Anschließend überschlug er sich mit seinem Auto mehrfach.

Unfall bei Greßhausen: Beifahrerseite total eingedrückt - Türe herausgerissen

Die 21-Jährige befuhr die Kreisstraße von Greßhausen kommend in Richtung der ehemaligen B26. In dem kurvenreichen Waldgebiet verlor die Fahrerin aus nicht geklärten Gründen alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der VW Polo prallte mit der rechten Seite auf einen Baum, drehte sich über die Straße und blieb zwischen weiteren Bäumen kurz vor einem Abgrund hängen.

Für den Unfall bei Greßhausen/Gädheim sucht die Polizei Zeugen: Die Beamten sind telefonisch unter 09521/9270 erreichbar.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die rechte Tür herausgerissen und der Beifahrerbereich komplett eingedrückt. Glücklicherweise befand sich aber neben der Frau keine weitere Person im Auto. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Greßhausen mit zehn Mann schnell vor Ort.

Unfall: Ersthelfer versorgen Verletzte an Unfallstelle

"Bei unserem Eintreffen wurde die verletzte Person vorbildlich durch zwei Ersthelfer betreut", sagte Kommandant und Einsatzleiter Frank Friedrich. Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten den Brandschutz und sahen nach auslaufenden Betriebsstoffen. Der Verkehr wurde rund eineinhalb Stunden einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis der Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 3000 Euro.

Zweiter Unfall: Fahranfänger schwer verletzt

Der 18 Jahre alte Fahranfänger ist am frühen Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) schwer verletzt worden. Zu dem Unfall war es gegen 6.15 Uhr gekommen, als sich der junge Mann nach einer Nachtschicht bei einer Hofheimer Firma auf der Heimfahrt befand.

In der langen Linkskurve "ausgestiegen"

Aus noch unklarer Ursache kam er zwischen der Einmündung zur Bundesstraße 303 und Rügheim nach einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte gegen zwei etwa 15 Zentimeter starke Bäume und fällte diese.

Es fuhr dann durch einen Straßengraben, überquerte einen Geh- und Radweg und überschlug sich in einem angrenzenden Acker mehrfach, bevor es auf dem Dach liegen blieb.