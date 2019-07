Zeil am Main vor 11 Minuten

Tödlicher Unfall

Unterfranken: Motorradfahrer (43) verliert nach dem Überholen die Kontrolle - tödlicher Sturz

Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Sonntagabend in Unterfranken ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 43-jähriger Motorradfahrer nach einem Überholvorgang von der Straße ab und zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.