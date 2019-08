Kutsche verunglückt in Franken

Mutter und zwei Kinder verletzt

Frau möglicherweise in Lebensgefahr

Alle Informationen zum Unfall im Überblick:

Schwerer Kutschunfall in Franken: Am Mittwochmittag (21. August 2019) hat sich im unterfränkischen Weisbrunn bei Eltmann (Kreis Haßberge) ein schweres Unglück ereignet. Ersten Informationen zufolge ist dabei gegen 14.30 Uhr eine Mutter mit ihrem zwei Kindern auf einer Kutsche verunglückt. Das berichtet Michael Will, Pressesprecher des Bayerischen Roten Kreuz im Kreis Haßberge, gegenüber inFranken.de. Die Kutsche hatte kurz gehalten: Als die Mutter mit ihren Töchtern losfahren wollte, ging das eingespannte Pferd durch und galoppierte die abschüssige Straße hinab. Die Kutsche prallte im Bereich einer Böschung gegen einen Baum, so die Polizei.

Kutsche verunglückt in Weißbrunn: Mutter und Kinder verletzt

Dabei wurde die 38-jährige Mutter schwer verletzt. Lebensgefahr kann laut den Rettungskräften nicht ausgeschlossen werden. Die zwei Mädchen (sieben und elf Jahre alt) wurden durch den Kutschunfall jeweils leicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Unter anderem landete ein Rettungshubschrauber, der die 38-Jährige ins Krankenhaus flog.

