Auto wird durch Luft geschleudert - Unfall auf der St2277: Am Samstag (11. Januar 2020) hat sich nahe der oberfränkischer Stadt Eltmann ein spektakulärer Unfall ereignet. Dabei, so schreibt es die Polizei, wurde das Auto in die Luft geschleudert.

St2277: Auto wird in die Luft geschleudert und fliegt 20 Meter weit

Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 20-jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße St 2277 von Limbach kommend, in Fahrtrichtung Sand am Main. Im Verlauf einer Linkskurve war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Acker gelandet.