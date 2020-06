Heftiger Zusammenstoß auf B279: Rollerfahrerin kracht in Windschutzscheibe - Rettungshubschrauber-Einsatz

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall am Freitag bei Ermershausen (Kreis Haßberge) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr die 47-Jährige gegen 11.30 Uhr mit ihrem Roller die B279 und wollte kurz nach der Ortsausfahrt Ermershausen nach links in Richtung Allertshausen abbiegen. In diesem Moment wurde sie von einer 61-jährigen Autofahrerin überholt. Diese versuchte noch nach links auszuweichen, es kam aber trotzdem auf Höhe des vorderen rechten Kotflügels zum Zusammenstoß.

Unfall auf B279: Rollerfahrerin kracht mit Kopf auf Windschutzscheibe

Die Rollerfahrerin schlug mit ihrem Helm auf der Windschutzscheibe auf und blieb auf der Fahrbahn liegen. Sofort waren Ersthelfer vor Ort, die sich um die Verletzte kümmerten und den Notruf absetzten. Die Frau wurde schwer- aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich - verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, am Roller in Höhe von etwa 500 Euro. Die B279 wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ermershausen kurzzeitig total gesperrt. Zudem waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und der Rettungshubschrauber im Einsatz.