Am frühen Freitagmorgen (29. November 2019) kam eine 19-jährige Autofahrerin von der Straße ab und krachte in einen Baum. Das berichtet die Polizeiinspektion Ebern in einer Pressemitteilung.

Die 19-Jährige aus dem Landkreis Bamberg war von Breitbrunn in Richtung Ebelsbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen kurz hinter Breitbrunn von der Straße abkam.

Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrerin nur leicht verletzt

Sie krachte mit ihrem Fahrzeug in einen Baum und überschlug sich mehrfach. Erst nach gut 50 Metern kam das Auto auf dem Dach zum Stehen. Auf der gesamten Strecke waren Teile des Autos zurückgeblieben. Dennoch ist die Autofahrerin mit lediglich leichten Verletzungen davongekommen. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht.