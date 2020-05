Zwei Autos stießen am Freitagnachmittag (29.05.2020) auf der B26 zwischen Eltmann und Ebelsbach frontal zusammen. Nach Informationen der Polizeiinspektion Haßfurt, geriet eines der Fahrzeuge aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Drei Menschen waren an dem Unfall beteiligt - alle drei erlitten dabei Verletzungen. Der Beifahrer eines Wagens wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Frontaler Zusammenstoß auf der B26 bei Eltmann: Drei Menschen verletzt

Da vorsichtshalber ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gerufen worden war, konnte einer der Verletzten damit in das nächste Krankenhaus geflogen werden. Die zwei weiteren Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst zur Erstversorgung in die Klinik gebracht.

Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro.

Die B26 musste während der Aufräumarbeiten zwischenzeitlich gesperrt werden.