Am Sonntagmittag waren laut Polizeibericht zwei 58-jährige Männer mit einer Pferdekutsche von Eltmann in Richtung Limbach auf dem Feldweg zur Anbindung an die Staatsstraße 2277 unterwegs, als die Pferde aus unbekannter Ursache zu scheuen anfingen und daraufhin ausbrachen.

Da der Eigentümer seine Pferde nicht mehr bändigen konnte, gerieten die Räder der Kutsche in den linken Wiesengraben, das Gespann kippte um und die beiden Männer wurden aus der Kutsche geschleudert.