Eine Frau wurde Montagabend (18.05.2020) im Main nahe Eltmann, Kreis Haßberge, gesichtet. Nach ersten Berichten eines Sprechers des BRK-Kreisverbandes entdeckten Passanten die 44-Jährige am Abend leblos im Fluss treibend und setzten einen Notruf ab.

Wie die Polizei Oberfranken auf Anfrage von inFranken.de bestätigte, traf eine Polizeistreife am Unfallort ein und rettete die Frau mit Hilfe eines Ruderboots, das Anwohner zur Verfügung stellten. Die Beamten begannen sofort mit der Reanimation und die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bamberg gebracht. Dort ist die 44-Jährige schließlich verstorben.

44-Jährige tödlich im Main verunglückt - Ehemann verletzt

Zeugenaussagen zufolge war die Frau mit ihrem Mann am Main unterwegs. Während das Ehepaar scheinbar stritt, sprang die Frau aus ungeklärten Gründen in den Fluss. Nachdem sie versuchte zurück zum Ufer zu schwimmen, wurde sie panisch und ihr Mann versuchte zur Hilfe zu eilen. Dabei stürzte der 58-Jährige und zog sich einen Bruch am Oberschenkel zu.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit etwa 50 Mann, der Rettungsdienst und die Wasserwacht im Einsatz.